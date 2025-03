En qué zonas está permitida la caza del lobo y en cuáles todavía sigue prohibida

Imangen de archivo de lobo ibérico. (Europa Press)

El pasado jueves se aprobó en el Congreso una medida que ha modificado el estatus de protección del lobo para que, desde ahora, no esté prohibido cazarlo en ciertas zonas del país. Este cambio de decisión permite nuevamente la caza del lobo en el norte del río Duero, lo que revierte la protección total que se implementó en 2021, cuando el lobo fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRES). Esta modificación ha generado tanto apoyo como críticas, y plantea un futuro incierto sobre el destino de esta especie en el territorio nacional.

La medida ha contado con el respaldo de los partidos PP, Vox y PNV, mientras que Junts optó por abstenerse. Además, la nueva normativa incluye enmiendas que podrían ampliar la desprotección del lobo al sur del Duero y al resto del país, lo que significaría la posibilidad de permitir su caza en más áreas de España en el futuro. El cambio de estatus ha provocado una división en el país, con diferentes regiones y sectores mostrando posiciones contrastantes sobre cómo manejar la población de lobos.

¿Dónde se puede cazar al lobo y dónde no?

Con la nueva normativa, la caza del lobo será legal nuevamente en varias comunidades del norte de España, especialmente en aquellas que albergan a la mayoría de la población de lobos ibéricos del país. Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla y León, zonas que concentran cerca del 90% de los lobos ibéricos en España, son las principales áreas donde la caza será permitida. Estos territorios han sido los más afectados por los ataques de lobos a la ganadería, lo que ha generado una fuerte demanda por parte de los ganaderos para regular la población de lobos y evitar daños a sus animales.

En contraste, en el resto de España, la caza del lobo sigue estando prohibida. Esto incluye muchas otras comunidades donde la presencia del lobo es escasa o casi nula, pero donde el impacto de su posible caza ha sido objeto de debate. Aunque la medida actual solo afecta al norte del Duero, las enmiendas presentadas en el Congreso podrían abrir la puerta a un cambio de postura en el futuro, lo que implicaría la eliminación de la protección del lobo en otras regiones del país.

El secretismo sobre la primera granja de pulpos del mundo, creada en España y con métodos "crueles": "es como hacer un criadero de lobos o leones".

PP vs. Organizaciones ecologistas

El Partido Popular ha sido uno de los principales impulsores de esta medida, argumentando que la caza controlada del lobo es esencial para proteger a los ganaderos que sufren ataques de estos animales. Tal y como ha recogido el Huffington Post, la portavoz del PP, Milagros Marcos, destacó en el debate previo a la votación que la medida busca “acabar con la pesadilla de los miles de ganaderos y familias humildes que solo quieren seguir viviendo en sus pueblos, trabajando y sin miedo a ir al centro de salud o a la iglesia y encontrarse con el lobo”. Para el PP, la solución no está en eliminar al lobo, sino en “garantizar su equilibrio y convivencia” con las actividades humanas, especialmente con la ganadería.

Por otro lado, la decisión ha generado una fuerte controversia. Organizaciones ecologistas y conservacionistas han expresado su rechazo a la desprotección del lobo, considerando que esta especie juega un papel ecológico fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Según estas asociaciones, la caza no es la solución, y en su lugar abogan por medidas no letales para prevenir los conflictos con la ganadería, como el uso de cercas protectoras o programas de compensación por daños. Los ecologistas argumentan que eliminar la protección del lobo no solo pone en riesgo a la especie, sino que también podría alterar el ecosistema en el que se encuentra.