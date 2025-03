Cómo consultar el borrador de la declaración de la Renta 2024

Hacienda pondrá pronto a disposición de los contribuyentes el borrador para realizar la declaración de la Renta de 2024, que estos deberán revisar y presentar en los plazos establecidos para la campaña de este año. A través de la plataforma Renta Web, los españoles ya tienen la posibilidad de consultar los datos fiscales en los que se basará su borrador, así como el simulador de la Renta para poder estimar si este año saldrá ‘a pagar’ o ‘a devolver’.

Qué es el borrador de la declaración

El también llamado borrador del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es una propuesta de declaración que elabora de forma automática la Agencia Tributaria partiendo de la información personal, familiar y económica de la que dispone del contribuyente. Tiene un carácter provisional y no vinculante, por lo que deberá ser el contribuyente quien lo acepte.

Se trata de la interpretación que realiza Hacienda de lo que debería ser la declaración del ciudadano, pero antes de presentarla conviene revisarla para comprobar que no existe una forma más beneficiosa de hacerla. Si se comprueba que hay alguna deducción aplicable que Hacienda no ha tenido en cuenta, se por modificar antes de presentarla para no pagar de más.

Cómo y cuándo se podrá consultar

El borrador se podrá descargar y presentar en la página web de la Agencia Tributaria a partir del día 2 de abril. Desde esta fecha hasta el 30 de junio, Hacienda dará acceso a los contribuyentes a este documento a través de su plataforma Renta Web, para que puedan consultarlo, modificar los datos pertinentes y presentarlo una vez estén de acuerdo con el mismo.

El proceso para obtener el borrador de la Renta a través de internet comienza con identificarse en el servicio de tramitación del borrador y la declaración o en la aplicación de la AEAT. Para esto, el contribuyente puede utilizar un certificado electrónico si dispone de ello, el DNI electrónico o la Cl@ve Móvil (anteriormente Cl@ve PIN).

La declaración de la Renta podrá presentarse de forma online a partir del 2 de abril. (Carlos Luján / Europa Press)

La cuarta opción para aquellos que no dispongan de ninguno de estos medios de identificación es la del número de referencia. Este código se puede obtener fácilmente a través de la propia plataforma, proporcionando algunos datos a la Agencia Tributaria, como el importe de la casilla 505 de la declaración del año anterior, que se corresponde con la base liquidable general y base liquidable del ahorro, o bien los últimos cinco dígitos de la cuenta bancaria si no se presentó declaración. Una vez se haya accedido a la plataforma, se podrá seleccionar Borrador/Declaración (Renta WEB) entre los servicios disponibles para descargar el documento.

Datos fiscales y simulador de Renta

Aunque Hacienda confeccione automáticamente el borrador una vez comienza la campaña, es conveniente haber consultado de antemano los datos a partir de los que se va a elaborar para poder tener una idea de qué retenciones y deducciones son aplicables, así como estimar si para liquidar la Renta será necesario pagar o si Hacienda nos cobrará. Para eso, la Agencia Tributaria permite desde este 19 marzo que los ciudadanos consulten sus datos fiscales online a través de la plataforma Renta Web con las mismas credenciales que se necesitan para acceder al borrador.

Además, con el servicio Renta Web Open Simulator, los contribuyentes también pueden rellenar un formulario con sus datos para que esta herramienta les proporcione una estimación de cuál será el resultado de su declaración de a Renta. Así, el contribuyente puede estar preparado y evitar sorpresas cuando salga ‘a pagar’ o ‘a devolver’.