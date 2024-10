Omar Montes habla sobre la cancelación de los conciertos del Bernabéu en ‘El Hormiguero’: “Los pijos se ponen muy exclusivos”

Omar Montes en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero cierra la semana con la visita de Omar Montes, que ha entrado al plató encima de un flamante descapotable dorado. Tras su aparición estelar, Pablo Motos ha homenajeado al cantante por ser uno de sus invitados platino, por haber asistido diez veces al programa, poniendo imágenes de todas sus entrevistas.

Y es que Omar Montes está a punto de vivir uno de los conciertos más especiales de toda su carrera: El espectáculo Illuminaty Party, que será el próximo 12 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid, y contará con la presencia de colaboradores artistas de la talla de El Perla, Saiko, e incluso Quevedo. Hablando del evento, Motos le ha preguntado que si es un iluminati, a lo que el artista, con tono irónico, ha contestado que sí, “de pura cepa, y lo llevo siendo desde hace mucho tiempo”. Montes ha divagado sobre el tema, diciendo que “es una organización de personas que traen el nuevo orden mundial, y la organización se divide en logias y te dan un carné de masón”.

En cuanto a su trayectoria y éxitos, Montes ha asegurado que el secreto es “ser buena gente”. “Hay gente buenísima, guapísima y que canta genial, y no se mantienen, será porque son más mohínos. Yo tengo un secreto, y es que trato igual a todo el mundo, no importa cuál sea su posición, con eso consigues que todos hablen bien de ti y les digan a los demás lo majete que eres”, ha dicho.

Además, ha declarado que, últimamente, en sus conciertos la gente finge desmayarse: “Les ha dado ahora por ahí, porque saben que me voy a preocupar si les veo desmayados y me voy a acercar, luego voy y quieren hacerse un vídeo conmigo. En el último concierto hubo diez o doce desmayos de mentira”, y ante esto, aconseja a sus fans que asistan a sus conciertos “merendados”.

El artista ha hecho este verano más de 60 conciertos, algunos con un público de 30.000 mil personas. Uno de ellos fue en el Santiago Bernabéu, como telonero de Karol G, una oportunidad que sorprendió y encantó a Montes. “Fue muy loco, con todo el cariño de tanta gente, que empiezan a cantar la canción tan alta que apenas te escuchas. Yo estaba perdido, la base iba por un lado, y yo por otro, pero la gente lo gozaba y eso es lo importante”, ha explicado.

A raíz de esto, ha surgido el tema de las polémicas cancelaciones de los conciertos en el estadio por las quejas del ruido por parte de los vecinos de alrededor. Sobre este asunto, Omar Montes ha opinado que “los pijos se ponen muy exclusivos”, aunque también ha afirmado que “como vivo lejos no me llega el ruido”. “Puedo entender que, si estuviera durmiendo la siesta con mis perros y me despertaran con un concierto, igual iba a apedrearles”, ha concluido así el tema.

Cómo y a quién reclamar el reembolso de las entradas de los conciertos de Aitana, Lola Índigo y otros artistas en el Bernabéu.

El pasado de Omar Montes como boxeador

Antes de ser artista, Montes fue campeón de boxeo. Motos ha recordado la vez que el artista compitió con la mano rota. “Mi mano sigue rota, se me ha quedado el nudillo como un alien”, ha enseñado el artista, aunque también ha dejado claro que “volvería a pelear con quien fuera por una buena suma de dinero”.

Al final, Omar Montes es uno de los artistas españoles más conocidos, y eso hace muy difícil que pueda aparecer en público sin que los fans se den cuenta. El cantante ha expresado que, a la hora de ir al cine, es mucho más fácil hacerlo durante la noche “porque hay poca gente y me dejan más tranquilo, pero en un centro comercial no”. Aunque los demás no son los únicos fans, Montes también admira a muchos artistas, y de entre ellos, le pidió una foto a Nicky Jam: “Me encantaba, le pedía una foto en este programa hace como diez años”, ha confirmado.