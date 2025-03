Cristian Ventura, el camarero más viral de España, revela cuánto dinero ha llegado a ganar en un mes: “Yo trabajaba 9 meses en Mallorca y me traía 15.000 euros”

Cristian Ventura, el camarero más viral en las redes sociales. (Youtube / ABC de Sevilla)

Cristian Ventura es, desde hace unos años, el camarero más viral en las redes sociales. Su fama nació de los vídeos en clave de humor que Ventura comenzó a compartir. En ellos, el camarero se muestra realizando su trabajo de forma elegante, pero muy característica, ya que sirve las bebidas en lugares extraños o tras largos paseos. Además, su célebre frase ‘Con permiso, buenas tardes’ se ha convertido en todo un leitmotiv en las redes sociales. Cristian Ventura, actualmente, continúa creando este tipo de contenido, e incluso ha llegado a sostener elegantemente su bandeja montando a caballo, subido a un camello, en el sidecar de una moto o mientras volaba en parapente.

En una entrevista junto a Mowlihawk, también creador de contenido en redes, Cristian Ventura asegura haber tenido suerte, y comenta que ha logrado ganar mucho dinero gracias a las campañas y a su actividad en las redes sociales. Aún así, el camarero viral también destaca que ha trabajado muy duro y se ha formado en la hostelería para llegar donde está, y dice que el oficio de camarero no es para todo el mundo.

Cristian Ventura, en algunos de sus vídeos de TikTok. (Montaje Infobae España)

Unos grandes ingresos y un trabajo muy sacrificado

Cristian Ventura, comenta con Mowlihawk que ha llegado a ganar en un solo mes “más o menos unos 35.000 euros”: “Con las campañas, con todo lo que he hecho… Un mes de ahora es incluso hasta 3 o 4 años de antes". Ventura aclara que los ingresos que obtiene en Mallorca son la base de su éxito: “Yo me voy a Mallorca, lo que trabajo allí son 8 o 9 meses y me traigo entre 14.000 y 15.000 euros”, explica el camarero, que vuelve para seguir formándose tras pasar una temporada en la isla y ahorrar dinero.

Mowlihawk, asombrado, comenta que lo que ha podido ganar Cristian Ventura son “a hierro, más de dos temporadas” en Mallorca. El camarero contesta que, a pesar de que es cierto que él ha ganado mucho dinero trabajando en la isla, se debe a un sacrificio personal: “Yo en Mallorca, por ejemplo, descanso un día. Yo echaba todas las horas extra porque yo quería. Hablé con mi jefe y le dije: ‘Ponme todas las horas extra que puedas porque yo vengo aquí a ganar dinero’”.

Cristian Ventura. (Montaje Infobae España)

Después, Ventura cuenta que el resto del tiempo lo invierte estudiando, formándose y haciendo cursos de hostelería: “He ido allí mis 7 u 8 meses, he juntado 15.000€ y me he venido para atrás. Después mi ‘parito’, mis estudios, mis formaciones… Pero que te tiene que gustar. Si no, no aguantas". Además, el camarero cree que no todo el mundo vale para el oficio: “Yo he dado con muchísima gente que vienen: ‘Yo es que no tengo nada, me meto aquí a trabajar…’, y lo veo muy bien, porque cada uno se tiene que buscar la vida como pueda. Pero que no es así. Para dedicarte a esto te tiene que gustar mucho, porque es sacrificado".

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

“Yo estaba Mallorca trabajando en los chiringuitos y eran 26.000, 30.000 euros todos los días. Y yo me reventaba porque yo trabajaba en la arena. Yo he ganado dinero allí, pero se trabaja”. Además, sobre su actividad en las redes sociales, Ventura considera que ha sido una suerte, pero que también su éxito es fruto del esfuerzo y el trabajo: “Si algo te gusta, hay que ir a por ello. Porque a mí nadie me ha regalado nada. Al final, pues bueno, me ha salido así la cosa, he sabido aprovechar el momento y he sabido trabajar y hacer las cosas como me gusta”.