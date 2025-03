Un español en Suiza revela los tres requisitos más importantes para trabajar en el país: “Te van a ahorrar mucho tiempo”

Un español en Suiza explica los requisitos fundamental para trabajar allí (@jonaheredia11/TikTok)

En busca de nuevas oportunidades laborales, cada vez son más los jóvenes que deciden hacer las maletas e irse fuera de España. La dificultad para encontrar un trabajo bien remunerado (o acorde a la cualificación que se tiene) y los altos precios de, por ejemplo, los alquileres, provoca que sean muchos los que eligen intentar encontrar un nuevo futuro fuera de sus fronteras.

Irlanda, Noruega o Alemania son algunos de los destinos más elegidos, aunque si uno destaca sobre los demás es Suiza, que cada año recibe a miles de extranjeros atraídos por sus puestos de trabajos bien remunerados. Los salarios suelen ser más altos, sí, pero también lo es el coste de vida: el alojamiento, la comida y otros servicios son significativamente más caros en Suiza, por lo que conviene poner todos estos aspectos en una balanza para decidir si merece o no realmente la pena.

Las redes sociales se han convertido en un altavoz para todos esos jóvenes españoles que han decidido marcharse a otros países a trabajar con el objetivo de ganar algo de dinero y ahorrar antes de regresar a España. De esta manera, otras personas que están barajando la posibilidad, tienen al alcance de su mano una información muy valiosa: las experiencias de quienes ya han dado el salto, que les permitirán conocer cuestiones que deben tener en cuenta antes de llegar a Suiza.

Jonathan Heredia, un joven español, lleva allí cinco meses. En este tiempo, gracias a su constancia poniéndose en contacto con diversas empresas, ha conseguido tres tipos de trabajos diferentes. A través de sus redes sociales (@jonaheredia11 en TikTok) explica algunos consejos que considera relevantes para irse a trabajar a Suiza, como los trámites necesarios que deben realizarse o los requisitos que suelen exigirse en los puestos de trabajo. En esto es precisamente en lo que se ha centrado en uno de sus últimos vídeos: “Te van a ahorrar mucho tiempo”.

Requisitos para encontrar un empleo en Suiza

A través de su experiencia en el país, Jonathan ha podido comprobar que hay un aspecto fundamental que debe trabajarse correctamente antes de solicitar ofertas de trabajo: el curriculum y la carta de motivación. Al igual que ocurre en otros países, estos documentos deben estar adaptados al tipo de empleo al que se envía, así como seguir una serie de pautas que lo harán más atractivo para los contratadores: “Si tu curriculum no está adaptado, no te van a llamar. No basta con traducir el curriculum, hay ciertos detalles que marcan la diferencia”. En otro de los vídeos publicado en su cuenta, el joven español destaca aspectos clave que deben tenerse en cuenta para conseguir un trabajo en Suiza, pero que también sirven en otros países:

Una bandera suiza en el puerto de Ginebra, Suiza. (REUTERS/Denis Balibouse)

La foto debe ser profesional: “No pongas la de Instagram, que te conozco” .

La presentación que encabeza el curriculum debe ser breve, puesto que una más extensa será la que escribiremos en la carta de motivación, un documento también muy importante y que puede ayudarnos a encontrar trabajo.

La experiencia debe ir ordenada de más a menos actual , situando primero los empleos en los que se han trabajado más recientemente.

En el contacto debemos indicar un correo electrónico y un número de teléfono. Jonathan y otros jóvenes que se encuentran en Suiza destaca un aspecto fundamental: si tenemos un prefijo suizo , será mucho más fácil que nos llamen para trabajar.

En las skills o habilidades, es muy importante escribir siempre las que vayan a ser más relevantes para el sector en el que se está solicitando el empleo.

En cuanto a la educación, aunque es importante colocar los conocimientos que se han adquirido porque nos diferencia del resto de candidatos, solo debemos poner la que sea realmente relevante: “No me pongáis la ESO, por favor” .

Otros aspectos necesarios si se tiene vehículo propio o no, que también puede sumar puntos, y los idiomas.

Precisamente esta última cuestión es en la que se centra Jonathan para su segundo requisito y aclara que “no es obligatorio” saber el idioma local del cantón en el que nos encontremos (en Suiza los idiomas oficiales son el alemán, el francés, el italiano y el romanche). Sin embargo, “saber el idioma local te hará destacar frente a otros candidatos”: “No hace falta que lo conozcas perfectamente, pero sí mostrar interés. Eso te hará sumar puntos. Si no tienes ese idioma local, debería tener un nivel medio de inglés”.

Esta laguna alpina se enclava en un entorno de gran belleza, pero esconde unas propiedades únicas y muy curiosas

Por último, el joven español destaca que hay que tener en cuenta un trámite: el pasaporte europeo. “Hay una ley que obliga a las empresas a priorizar ciudadanos suizos y europeos y en el caso de que no lo seas, te va a ser más difícil”. Por este motivo, conviene tenerlo para que la búsqueda de un empleo sea más sencilla.