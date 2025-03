“El Gobierno no tiene un plan de Defensa”: Feijóo sale “igual que entró” de la reunión con Pedro Sánchez para abordar el gasto militar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de la Moncloa. (Javier Lizón/EFE)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “ha salido igual que entró” de la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa para abordar la promesa de subir el gasto en defensa hasta el 2% del PIB antes de 2029. El presidente popular ha constatado que “ni tenemos un Gobierno sólido y coherente en España ni un plan de Defensa”, tal como ha lamentado más tarde en una comparecencia ante los medios desde el Congreso.

Al igual que otros representantes parlamentarios que se han reunido con Sánchez en la Moncloa para tratar este asunto, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno llevar al Congreso las diferentes subidas previstas de cara a alcanzar el objetivo comprometido en el seno de la UE y de la OTAN. Y es que, en su opinión, todos los grupos políticos deben pronunciarse y posicionarse sobre el incremento de gasto en Seguridad y Defensa, ya que se trata de inversiones millonarias y exige que las decisiones y compromisos que se adquieran estén avaladas por la mayoría del Congreso. “El desafío trasciende esta legislatura, su Gobierno y a él”, ha expresado.

En este sentido, ha criticado al Gobierno por haber emprendido una “dirección muy peligrosa” donde el Poder Ejecutivo es el único que existe, asegurando tener la sensación de que Sánchez ejecutará el incremento previsto sin autorización y esquivando el Parlamento. “Basta ya de regatear la Constitución. En una democracia europea no puede haber un incremento de gasto, no puede haber un presupuesto, no puede haber un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso de los Diputados”, ha declarado. Esta sensación también ha sido compartida por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Feijóo se ha mostrado dispuesto a dialogar y negociar siempre que en el fondo y en la forma el Gobierno sea “serio y limpio”. “Lo que he escuchado hoy no es ni serio ni limpio”. “No hay ningún plan”, ha agregado. “Ni se puede tomar en serio un plan que no existe. Ni acompañar a quien no pide apoyo ni facilita la más mínima información. Ni sentirse partícipe con quien, en lugar de mejorar nuestra seguridad, la está debilitando”, ha afeado. Por lo tanto, aunque “sería muy conveniente”, “no puedo ni quiero ocultar a los españoles que, tal y como están las cosas, es muy difícil” lograr un pacto de Estado en esta materia.

