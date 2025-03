Eclipse lunar del 14 de marzo de 2025: a qué hora es en España la ‘Luna de sangre’, horarios de todas las fases y mejores zonas para verlo

Un eclipse lunar parcial en Speyer, Alemania, a 16 de julio de 2019. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

A la aurora del 14 de marzo de 2025, podremos observar un eclipse total de Luna desde toda España, aunque no todos los españoles tendrán la misma suerte, ya que no se apreciará en su plenitud en todo el país. La observación del eclipse se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial, aunque eso sí, habrá que madrugar para verlo.

A diferencia de los eclipses solares, que pueden ser vistos solo desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y duran unos pocos minutos, un eclipse lunar puede ser visto desde cualquier parte de la Tierra en la que sea de noche y se prolongan durante varias horas. De este modo, será visible en alguna de sus fases en Europa, gran parte de África, Norteamérica, Sudamérica, la Antártida y el este de Asia y Oceanía. No obstante, fase de totalidad será visible solo en el oeste de Europa, África occidental, Norteamérica, Sudamérica y la Antártida.

A qué hora se verá en España el eclipse solar

El Observatorio Astronómico Nacional (OAN), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, detalla que el eclipse parcial comenzará a las 06:10 y terminará a las 09:49, mientras que el eclipse solar empezará a las 07:26 y terminará a las 08:31. El momento culmen del eclipse se alcanzará a las 07:58.

Evolución del eclipse total del 14 de marzo de 2025 en España. (OAN)

Desde dónde se podrá ver el eclipse en España

En el este peninsular y las islas Baleares, la Luna se pondrá antes de que comience el eclipse total siendo sólo visible el comienzo de la fase parcial, mientras que en el resto de la península, islas Canarias, Ceuta y Melilla el ocaso lunar tendrá lugar antes de que acabe el eclipse total, y por eso se verá el comienzo de la fase total, pero no el final.

Zonas de visión del eclipse total del 14 de marzo de 2025 en España. (OAN)

Para poder observarlo con mayor precisión, el OAN ha habilitado en su página web un apartado con un mapa en el que detalla la secuencia del eclipse tal como se verá desde la capital de cada provincia, con los tiempos expresados en la hora oficial.

Por qué se le llama ‘Luna de sangre’,

Este fenómeno sucede cuando la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, generando un cono de sombra que oscurece al astro, que adquiere un color rojizo característico debido a la dispersión de la luz refractada por la atmósfera de la Tierra. Por esta razón, se denomina ‘Luna de sangre’.

Este tipo de eclipse no supone ningún tipo de peligro para los ojos, lo que significa que podrá observarse a simple vista. Para poder hacerlo con más nitidez, debe seguirse desde un lugar elevado y despejado, en el que la contaminación lumínica sea lo más reducida posible.

Cuándo será el siguiente eclipse lunar

Durante la noche del domingo, 7 de septiembre de 2025, será posible observar otro eclipse de Luna que será visible desde gran parte del mundo, también en España, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias.