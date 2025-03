Muere la archiduquesa Estelle de Austria a los 46 años: “Ha sido llamada por Dios”

El queso roquefort pone a Francia en contra del nuevo etiquetado Nutriscore Mientras países como Bélgica o Alemania han aplicado el etiquetado actualizado desde 2024, los productos franceses que voluntariamente adoptaron esta notación en 2017 en forma de semáforo todavía no lo han hecho

Esto es lo que se sabe de la reserva estratégica de criptomonedas de Trump El presidente de Estados Unidos ha creado una Reserva Estratégica de Criptomonedas, una jugada que no tiene otro objetivo que mantener una posición dominante en este mercado