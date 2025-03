Una compatibilidad al 100% termina con la soledad de Quima y Agustí en ‘First Dates’: “Nos vamos al Imserso”

Agustí y Quima tienen un flechazo (Montaje Infobae, First Dates)

Quima llegó a First Dates con una sonrisa y un propósito claro: encontrar compañía tras muchos años de viudez. Al encontrarse con Carlos Sobera, no pudo evitar comentarle lo guapo que le parecía en persona. Sin embargo, lo que realmente buscaba era a un hombre formal, cariñoso y activo que pudiera seguirle el ritmo en sus actividades diarias. “Voy a hacer gimnasia, voy a bailar, voy a seguir haciendo eso. Hay que buscar un hombre que esté físicamente aquí, que sea una persona formal, que sea cariñosa”, explicó a Sobera antes de su cita.

Por su parte, Agustí también tenía un objetivo claro. “Me encuentro muy solo y llevo ya cinco años así, pero no he llegado a acostumbrarme a vivir solo”, confesó. Su soledad le pesaba, y al ver a Quima sintió una alegría inmediata. Sin titubear, le dijo directamente: “A mí me gustas”. La reacción de Quima no se hizo esperar. “Bueno, a mí me gusta. Porque a veces vienen hombres que... pero este señor me ha gustado a mí”, comentó en el confesionario del amor.

La conexión se hizo evidente con la primera mirada que se echaron. No obstante, su afinidad se fortaleció aún más cuando descubrieron que eran vecinos: “¿De dónde vienes?”, preguntó Agustí, a lo que ella le respondió que es “de Barcelona”. “Yo vengo de Vic”, dijo él, algo que a Quima le emocionó mucho: “¡Ayy, yo de Manlleu!”. Su alegría al saber que vivían en la misma provincia hizo que ella le diera un beso espontáneo en la mejilla de su acompañante.

Coincidencia tras coincidencia

Agustí y Quima tienen un flechazo (First Dates)

Durante la cena, ambos compartieron historias personales. Quima reveló que llevaba 30 años viuda y que nunca había tenido tiempo para el amor debido a sus responsabilidades familiares y laborales. A pesar de haber tenido pretendientes, nunca ha dado una oportunidad y siempre se ha centrado en los suyo, algo que puede cambiar al conocer a Agustí. En cambio, el hombre de Vic es viudo desde hace cinco años, pero confesó que no tenía familia y que su soledad era absoluta. “Me da mucha pena”, empatizó ella, quien ha admitido sentirse más sola con los años, ya que sus nietos se van haciendo mayores y no tiene tanto contacto con ellos.

Seguidamente, los dos se quedaron sorprendidos al darse cuenta de que son “de la misma quinta”, pues ambos cuentan con 84 años. Entre cumplidos por lo bien conservados que están, Quima comentó que su secreto para mantenerse bien era sencillo: “Me lavo la cara con jabón de sosa por la mañana, mi crema y punto”. Incluso los dos coincidieron en que no necesita ponerse maquillaje ni nada, porque “así estás estupenda”, comentó él.

Por su parte, Agustí ha desvelado su amor por los viajes y sobre todo, por Argentina, el país al que ha ido hasta seis veces. Ella no ha tenido la oportunidad de salir de España. Sin embargo, lo tiene claro: “Nos vamos al IMSERSO” y planeamos algo ha respondido. Uno de los puntos más interesantes de la cita fue la conversación sobre la intimidad. Quima le advirtió que era una persona muy pudorosa y que el tema del sexo no iba a ser fácil para ella. Agustí la tranquilizó enseguida. “A nuestra edad, el sexo ya no es una prioridad. Mejor compañía y amor”, afirmó.

La velada culminó con un baile en el reservado, risas y unos besos cariñosos. El flechazo fue evidente, y ambos estuvieron de acuerdo en seguir viéndose. “Es un hombre con buena presencia, me gustaría ir con él a bailar y lo que haga falta”, aseguró Quima. Agustí, por su parte, dejó clara su impresión final: “Eres una mujer que está todavía muy apetecible”.