Un joven revela por qué un marroquí paga mucho más que un español por un seguro de coche en Suiza: “me pareció superracista”

Entre los múltiples trámites que un conductor debe solventar antes de poder circular legalmente con un vehículo, uno de los más importantes es encontrar el mejor seguro que se adapte al presupuesto e intereses de la persona. En España, la Ley 21/2007, de 11 de julio, obliga a los conductores a disponer de un contrato de seguro en vigor que cubra la responsabilidad civil hasta los límites del aseguramiento obligatorio. Es decir, el vehículo debe contar, al menos, con un seguro a terceros. En caso de no cumplir con esta condición imperativa, los conductores se pueden enfrentar a multas que oscilan desde los 601 hasta los 3.005 euros.

Una diferencia polémica

Las redes sociales permiten cada día conocer información ilimitada acerca de diversos asuntos de interés para las personas. Por ejemplo, aquellas personas que tienen pensado mudarse al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales, encuentran en las redes sociales una herramienta con la que pueden descubrir cómo funciona el país o la región en la que quieren vivir próximamente.

El perfil de TikTok ‘Suiza en Español’ se dedica a exponer cómo es la vida diaria en Suiza desde la mirada de un extranjero, especialmente en temas laborales, financieros o sociales. Una de sus últimas publicaciones se ha viralizado después de que el creador de contenido explicase una situación polémica que se produce en el sector de los seguros.

“Me escribió una persona que necesitaba un seguro de coche y mi compañero vio que le salía supercaro por su nacionalidad y por su edad. El precio que le salía era de 2.500 francos suizos al año por el seguro del coche básico”, explicó el tiktoker. Daniel, propietario del citado perfil social, reveló que “en los seguros de coches y de motos, según la procedencia de la persona que va a asegurar su vehículo, le ponen un precio más alto o más bajo”.

“De forma personal, me pareció algo superracista. Pero, hacen eso porque estadísticamente tienen ciertas nacionalidades que son de riesgo. Eso lo dice la aseguradora, yo no lo digo. A mí, eso de generalizar por su origen de procedencia me parece fatal”, rechaza el español.

Cuánto es el precio que debe pagar un español

Con el objetivo de verificar si existe una gran diferencia entre el precio del seguro del coche para un marroquí y el de otras nacionalidades, el creador de contenido compara el mismo seguro de coche para una persona con nacionalidad española, “quien se ahorraría 1.200 francos suizos al año”, con respecto a la cantidad que debe abonar un conductor de Marruecos.

Tipos de seguros de coche

Según FIATC Seguros, existen cuatro modalidades, con sus respectivas características:

Seguro obligatorio : cubre exclusivamente la responsabilidad civil del conductor frente a terceros , pero no los daños que sufra él o su vehículo si la culpa del accidente es suya.

Seguro a terceros ampliado : permite proteger más al vehículo frente a posibles accidentes. Suele incluir asistencia de viaje, rotura o reparación de lunas , robo, incendio y explosión.

Seguro a todo riesgo : es la modalidad más completa en la contratación de seguros de coche y, por tanto, ofrece la mayor protección ante cualquier accidente que pueda ocurrir. Además de cubrir los daños a terceros, incluye los daños propios y, por supuesto, también ofrece cobertura en caso de rotura de lunas, robo e incendio. En caso de siniestro total, la aseguradora pagará la indemnización estipulada en el contrato .

Seguro a todo riesgo con franquicia: consiste en una protección similar a la del apartado anterior, con la salvedad de que el cliente asume parte del coste de las reparaciones.