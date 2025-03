‘Supervivientes’ recrea ‘La isla de las tentaciones’ con dos nuevos fichajes y reencuentra en Honduras al trío más polémico

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' en La Palapa (Mediaset)

Este domingo Sandra Barneda se ha estrenado en la nueva edición de Supervivientes con el conocido Conexión Honduras, donde los concursantes han podido hacer balance de sus primeros días en la isla. Si bien el objetivo era precisamente ese, un primer acercamiento con los protagonistas de la edición, el reality ha dado la sorpresa al desvelar que habrá dos nuevos concursantes en el programa. Su estreno oficial será el próximo martes, cuando saltarán desde el helicóptero para unirse al grupo.

La noticia de su llegada ha sido toda una sorpresa para los espectadores, pues nadie se esperaba que tras la llegada de Montoya, que saltó este mismo domingo y se unirá al grupo también el martes, iban a unirse otros dos rostros más. Sin duda, se trata de una decisión muy estudiada que promete generar mucho morbo, pues los dos nuevos son Anita Williams, ex de Montoya, y Manuel González, el tentador con el que tuvo ese encuentro tan íntimo y del que surgió el famoso vídeo que ha dado la vuelta al mundo.

Los tres volverán a verse las caras en una isla, aunque esta es mucho más desértica que la de La isla de las tentaciones, sin villas, comodidades, o comida. Una gran oportunidad para ver sus reacciones y descubrir cómo se llevan, e incluso para ver si surge un amor, una amistad o una rivalidad. “No sé lo que puede ser Montoya y Manuel en Supervivientes”, vaticinaba muy seria Sandra Barneda tras la revelación.

Manuel y Anita son los dos nuevos fichajes de 'Supervivientes'. (Mediaset)

La noticia provocaba diversas reacciones en el plató. “Me da pena por Montoya porque iba a sanarse, lo necesita, y ahora van a estar condenados a entenderse”, comentaba Kiko Jiménez, mientras que Marta Peñate aseguraba que no cree que surja una amistad entre ellos: “Hay mucho resquemor por dentro”.

La llegada de Anita también promete ser un punto de conflicto, pues la joven, que también se ha dado a conocer en esta última edición de La isla de las tentaciones, tiene un carácter muy marcado. “No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero que le suban el sueldo, por favor", reaccionaba Marta Peñate, que asegura que tiene muchas ganas de ver a Anita.

La reacción del público

Y si bien desde el plató de Supervivientes los colaboradores se mostraban muy emocionados, en las redes sociales las opiniones han sido más dispares y muchos no han entendido estos dos fichajes de última hora. “¿Lo de cargarse el programa metiendo a Manuel (y seguramente Anita) era necesario?“, se preguntaba un usuario de X, logrando cientos de ‘Me gusta’ en unos minutos.

Montoya antes de saltar al agua desde el helicóptero. (Mediaset)

Para otro, esta elección no es más que darle protagonismo a La isla de las tentaciones, “Lo de meter a Manuel y Anita en Supervivientes con Montoya me parece de lo más innecesario en este programa, una prolongación de La isla de las tentaciones innecesaria”, escribía.

El primer adiós

Y mientras que tres nuevos participantes se unirán al grupo el martes, en la noche de este domingo ha tenido lugar la primera despedida. Beatriz Rico ha dicho adiós a la aventura de manera voluntaria. “A menos de 72 horas, activó el protocolo de abandono. A estas horas me dicen que ha sido evacuada”, anunciaba Sandra Barneda al comienzo de la noche.

Según se sabía poco después, la actriz asturiana lo estaba pasando en cuanto al sueño y a la hora de dormir, y llevaba muchas horas sin poder descansar, lo que le hizo preocuparse. “El mayor miedo que yo tenía era el miedo a no dormir, porque tengo el sueño muy ligero. Como objetivo personal me traje unos tapones, pero no hacen magia. Pasa una noche y otra noche y otra noche y siento que no puedo dormir. Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y con un problema que me cuesta dormirme, se me ha multiplicado por mil”, reconocía la intérprete.

Beatriz Rico ha abandonado el concurso de manera voluntaria. (Mediaset)

“Me empezó a fallar la vista, supongo que por el agotamiento de no dormir. Y tengo unos pitidos en los oídos. Mi salud va por delante y quiero despedirme con una sonrisa y con unos abrazos. Igual si espero una noche más no puedo”, decía a modo de balance antes de despedirse del programa y volver a España.