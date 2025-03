La reseña de un cliente al que se le había caído un café, pero “cuando se dignaron a venir ya casi no hacía falta” y le cobraron el segundo: “Con no volver está solucionado”

Fotografía de dos empleados trabajando en una cafetería (EFE/EPA/Adam Davis)

Las reseñas de los clientes en plataformas como Google o TripAdvisor se han convertido en un nuevo espacio a conquistar por parte de la hostelería, ya que aunque puedan ser muy útiles, también tienen una cara más negativa: la reputación de un establecimiento puede verse afectada en cuestión de minutos.

Y es que, aunque este sistema permite a los consumidores tomar decisiones informadas, también puede derivar en valoraciones injustas que perjudican a los negocios.

Jesús Soriano, conocido en redes como Soy Camarero, ha denunciado en múltiples ocasiones cómo algunos comentarios negativos carecen de fundamento o responden a situaciones ajenas al servicio, como el tiempo de espera en momentos de alta demanda o las decisiones del propio cliente. Estas reseñas, que pueden viralizarse, han generado debates sobre hasta qué punto influyen en la estabilidad de un negocio.

No obstante, tal y como prueba una de las publicaciones más recientes de Soriano, algunas críticas han abierto discusiones sobre la calidad del servicio y el trato al cliente, poniendo de manifiesto problemas estructurales en el sector hostelero.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“Hola, compis”, a raíz de esta publicación se ha creado un debate y vengo aquí a TikTok para saber qué opináis vosotros", así ha empezado Jesús Soriano uno de sus últimos videos en TikTok. En él hacía referencia a un contenido que ya publicó en X.

En este caso, ha compartido la reseña de un cliente que había valorado con una puntuación de 1/5 a un restaurante. El motivo lo dejaba bien claro en su comentario: "Se nos cayó en la mesa un café y tuvimos que limpiarlo con servilletas en vez de venir uno de los camareros con una bayeta. Cuando ya por fin se dignaron a venir ya casi ni hacía falta“, escribe. ”Claro está que pedimos otro café y nos lo cobraron, cuando lo normal en hostelería es decirle al cliente que no se lo cobras, pero bueno, con no volver está solucionado", concluye.

Con todo ello, tal y como hizo en X, Soriano ha querido preguntar a sus seguidores si se debería cobrar el café al cliente cuando ha sido a él al que se le ha caído.

(Puedes ver la publicación completa en este enlace https://www.tiktok.com/@soycamarero/video/7479337733924850946?lang=es)

La reacción de los usuarios

Han sido decenas los usuarios que han querido participar en este debate. Sin embargo, la mayoría de las respuestas giran en torno a una misma idea: es lógico que el cliente tenga que pagar ese segundo café. Y más en este caso.

“A ver, a alguien se le cae el café, pues no pasa nada, le pongo otro y no se lo cobro, no se caen cafés a cachiporro. Ahora, a esa mesa? Por mi madre que se lo cobro, encima que la lía pone pegas”, escribe un usuario.

“Si el café se le ha caído al cliente lo tiene que pagar, no es culpa del camarero y a nosotros pagamos igual al producto en el momento el que se empieza hacer, diferente es que se le caiga al camarero/a, el cliente no tendría culpa”, agrega otra.