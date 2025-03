Carlos III realiza una inversión millonaria para “evitar una crisis de seguridad” en torno a la reina Camilla

Imagen de archivo del rey Carlos y su esposa Camila durante una visita a una playa en Apia, Samoa, el 25 de octubre 2024, y entregada dos días después. Chris Jackson/entrega vía Reuters

Carlos III ha tomado una importante decisión para garantizar la seguridad de su familia y proporcionarles una vida más tranquila, alejada del constante escrutinio mediático que caracteriza a la Casa Real británica. Una gran noticia que, sin embargo, le ha costado una fortuna. El monarca ha adquirido una propiedad por valor de 3,5 millones de euros, una inversión con la que busca poner fin a las crecientes preocupaciones de su esposa, la reina Camila, sobre la privacidad y la seguridad en su vida cotidiana.

Esta compra, realizada en febrero pero conocida ahora gracias a una información publicada por el Daily Mail, tiene como objetivo evitar una posible “crisis de seguridad” derivada de la posibilidad de que la propiedad, conocida como The Old Mill, fuera adquirida por un tercero. El problema radica en que esta finca es la continua a la que posee la reina en el campo y según los rumores iba a ser comprada para celebrar eventos como bodas, lo que habría alterado su privacidad y la de su familia. Camila temía que la propiedad fuera utilizada para fines comerciales, lo que, según el tabloide, había generado una “gran ansiedad” en ella. La decisión de Carlos III de comprar la casa garantiza que su esposa pueda seguir disfrutando de su refugio en Wiltshire sin la preocupación de que se convierta en un lugar de alta concurrencia.

El inmueble adquirido se encuentra en las cercanías de Raymill, el retiro de la consorte, una propiedad que tiene desde hace años y que se negó a vender cuando se casó con Carlos III. Raymill ha sido desde siempre un espacio donde la Reina puede desconectar del ojo público y disfrutar de momentos de soledad. Un refugio que le ofrece la oportunidad de ser ella misma, sin las presiones de la vida pública y las constantes críticas que acompañan a su rol como miembro de la Familia Real. Para ella, la privacidad y la tranquilidad son esenciales, y la compra de The Old Mill se ha considerado una solución no solo práctica, sino también necesaria para preservar su bienestar.

El rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, fotografía de archivo (CASA REAL BRITÁNICA)

Según fuentes cercanas a la pareja, esta compra tiene un fin de seguridad, pero también una vertiente financiera. Se considera una “inversión financiera sólida”, realizada sin recurrir a fondos públicos, lo que refuerza la imagen de la Familia Real como responsable en sus decisiones económicas. Las fuentes consultadas y citadas por Daily Mail aseguran que la Camila ha recibido esta noticia con un gran alivio, especialmente teniendo en cuenta el difícil año que ha vivido, marcado por la salud de su marido y las cargas adicionales que asumió.

Un año complicado

Este pasado 2024 la corona británica se ha enfrentado a grandes retos. El más complicado fue conocer el diagnóstico de cáncer de Carlos III, lo que le obligó a alejarse temporalmente de sus compromisos oficiales y a reducir sus apariciones públicas. Este hecho, unido a las preocupaciones de salud, ha sido una fuente de estrés para la reina Camila, quien tuvo que asumir más responsabilidades dentro de la Casa Real. Además, la Reina sufrió una “infección respiratoria” en noviembre de ese mismo año, lo que la obligó a guardar reposo durante varias semanas. La combinación de estos factores y la carga emocional derivada de la enfermedad de su marido llevaron a Camila a tomarse unos días de baja por “agotamiento”, un gesto que refleja la presión constante a la que se ve sometida.

Por ello, la compra de The Old Mill se considera una medida tanto para preservar la privacidad de la británica como para ofrecerle un espacio donde pueda descansar y recuperar fuerzas. El refugio le permitirá disfrutar de momentos de paz y soledad sin la constante presencia de los medios de comunicación ni las expectativas del público.