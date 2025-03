Beca MEC: cuándo se cobra el pago variable de la ayuda

Los exámenes de la EBAU en la Universidad de Oviedo. (Europa Press)

Este mes, se abrirá el plazo para solicitar la beca MEC de la convocatoria general para el curso 2025/26. Lo anunciaba la pasada semana la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que anunció en esta ocasión la partida alcanzará los 2.544 millones de euros, que suponen 1.100 millones más que el curso pasado, con el objetivo de beneficiar a un millón de estudiantes.

El Gobierno distingue dos categorías dentro del sistema de becas. Por un lado, se encuentan las univesitarias, que son las que se conceden a las personas que vayan a realizar el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años impartido por universidades públicas. También los alumnos universitarios con títulos de grado y de máster, donde también se incluyen los estudios de grado y máster en centros universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil, así como los créditos complementarios o complementos de formación para acceder u obtener el título de máster o grado. En este sentido, cabe recordar que no se incluyen los estudios de tercer ciclo o doctorado, los estudios de especialización ni los títulos propios de las universidades.

Por otro lado, las becas no universitarias las pueden solicitar aquellos estudiantes que vayan a cursar bachillerato, cursos de acceso y de preparación para pruebas de acceso a la formación profesional, cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grado medio y superior impartidos en centros públicos y privados concertados, Formación Profesional de grado medio y de grado superior, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, enseñanzas de idiomas en escuelas oficiales incluida la modalidad a distancia, enseñanzas deportivas y estudios religiosos superiores, formación profesional de grado básico.

En ambos casos, la beca que obtenga cada estudiante es la suma de distintos componentes, ya que consta de una cantidad de dinero fija y de una cantidad de dinero variable que se calcula en función de las circunstancias económicas. Las cuantías de las ayudas son 300 euros de la beca básica, que no se concede si se recibe la beca ligada a la renta, que asciende a un máximo de 1.700 euros; la cuantía por cambio de residencia durante el curso escolar es de un máximo de 2.700 euros; la beca por excelencia académica oscila entre los 50 y los 125 euros.

Una vez se han asignado las becas de cuantía fija a todas las personas que la han solicitado y que cumplen los requisitos, se reparte el importe que ha sobrado del presupuesto total y que puede ser un mínimo de 60 euros y que se calcula en función de una ponderación que mide la nota media y la renta per cápita familiar.

Cuándo se cobran las becas

En la última convocatoria de becas, la resolución de la cuantía fija debería llegó al bolsillo de los estudiantes a finales de año, dos semanas después de recibir la notificación. En cuanto a la cuantía variable, se recibe unas semanas más tarde. El Ministerio de Educación no establece unos plazos cerrados, no obstante, el año pasado adelantaron el proceso de solicitud de becas al mes de marzo con el fin de “agilizar progresivamente los trámites”. Sin embargo, el pasado mes de enero, algunos estudiantes denunciaban que aún no habían recibido la cuantía fija que les permite estudiar, especialmente aquellos que cambian de comunidad autónoma.