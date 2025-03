Las mujeres también prefieren a hombres más jóvenes en una cita a ciegas, según un estudio

Una pareja en una cita romántica. (Freepik)

Uno de los aspectos más estudiados en el ámbito de las ciencias humanas es el de que, dentro de las parejas mixtas, los hombres tienden a ser mayores en edad que las mujeres. Esto puede parecer que es cuestión de gustos y preferencia por el otro género más joven. Sin embargo, un estudio de la Universidad de California en Davis, publicado en la revista científica PNAS, demostró que tanto hombres como mujeres prefieren al otro sexo más joven.

Durante la investigación se analizaron 4.542 citas a ciegas de personas que buscaban una relación a largo plazo, lo que suma un total de 9.084 informes. Además, se emplearon a participantes que tenían entre 22 y 85 años, aunque la mayoría eran de mediana edad.

Por otro lado, antes de este momento, se les preguntó por la edad máxima para una pareja romántica y, con base en esto, se les asignó una pareja que excedía los límites marcados. Según desprende el estudio, “después de estos encuentros ambos participantes completaron un cuestionario sobre cómo se sentían con respecto a su cita”.

Un pareja se coge de la mano en una cita. (Freepik)

Análisis de los resultados a partir de una encuesta de satisfacción

Los científicos llegaron a las conclusiones finales del estudio a raíz de un cuestionario que tuvieron que rellenar las parejas por separado para calificar la atracción romántica. Se les hizo contestar a tres preguntas con escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). Las cuestiones fueron: “Disfruté pasar tiempo con mi cita”, “Me sentí atraído por mi cita” y “Mi cita parecía una gran pareja romántica para mí”.

El autor principal del estudio, Paul Eastwick, señaló que “después de una cita a ciegas, los participantes se sentían ligeramente más atraídos por parejas más jóvenes, y esta tendencia era igual para hombres y mujeres”. Los resultados no se vieron condicionados, por ejemplo, por el nivel de ingresos de los participantes, que manifestaron previamente predilecciones de este tipo.

El investigador de la Universidad de California también manifestó que “esta preferencia por la juventud entre las mujeres será sorprendente para muchas personas, ya que, en las parejas heterosexuales, los hombres suelen ser mayores que las mujeres”. De hecho, según datos de la ONU, en 232 países del mundo, la edad media en la que se contrae el primer matrimonio es casi cuatro años mayor para los hombres que para las del género opuesto.

Una pareja heterosexual pasea de la mano. (Pixabay)

¿Una segunda cita?

A los participantes también se les preguntó si tendrían una segunda cita con la persona que habían conocido y que, si respondían afirmativamente, se intercambiarían los teléfonos de ambos. Durante este trabajo se analizaron, a través del servicio de emparejamiento Tawkify, una muestra que comprendía diferentes etnias, edades y género. Aproximadamente la mitad eran hombres y la otra, mujeres.

Cabe destacar que el estudio se centró en la atracción inicial entre ambas personas. No responde a si la preferencia por una pareja más joven se traduce en relaciones a largo plazo. No obstante, el trabajo demostró que las suposiciones generales no son un reflejo fiel de la realidad y que ambos géneros están en el mismo punto de preferencia en cuanto a la edad.