Frank Cuesta, bajo el punto de mira el gobierno de Tailandia tras ser denunciado de nuevo: “Han venido dos agentes de inmigración”

Frank Cuesta en un video publicado en su canal 'FRANK CUESTA' (YouTube).

Frank Cuesta no deja de verse envuelto en disgustos. Después de la batalla legal en la que se enzarzó con su exmujer Yuyee el pasado año por los terrenos de su santuario en Tailandia, donde estuvo a punto de perderlos y tener que comenzar de nuevo en otro lugar, hace unos días el naturalista era detenido por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos.

El de León permaneció en los calabozos de la comisaría de Lao Khwan al menos tres horas y allí declaró ante la policía con la ayuda de una traductora. Al salir tras quedar en libertad provisional bajo fianza, Cuesta lo contó todo en sus redes sociales, asegurando que están “pasando cosas muy raras”. "Lo único que me interesa ahora es intentar salir de este lío y, seguramente, empezar en otro sitio", admitió en su canal de YouTube.

“Yo lo único que os puedo decir es que el Santuario está aquí, los animales están aquí, se han llevado varios animales, que a mí me duele mucho como se los llevaron y los animales que se han llevado”, explicó. No obstante, su pesadilla no acaba ahí, ya que esta misma mañana ha asegurado que una patrulla de inmigración ha ido a visitarle a su hogar.

“Hoy temprano han venido dos agentes de inmigración a comprobar que la visa de Paloma -su compañera en el santuario- estaba bien”, ha revelado en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Según el herpetólogo, la semana anterior ya se había realizado una inspección por el caso de unas nutrias, pero una nueva denuncia ha obligado a las autoridades a verificar nuevamente la documentación. “Han venido para certificar oficialmente que su visa está totalmente en regla y para decirle que esté tranquila”, ha añadido. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es que, según el propio Cuesta, los agentes reconocieron que “está pasando algo raro aquí”.

La Policía tailandesa detiene a Frank Cuesta por posesión ilegal de especies protegidas

“Se avecinan cambios importantes”

El activista ya había advertido en sus redes sobre las dificultades que enfrentaba, mencionando que podría verse obligado a dejar el santuario y delegar el cuidado de los animales en otras personas. De hecho, a continuación ha lanzado una teoría sobre quien cree que puede estar detrás: “Aquí hay un vecino al que le caigo muy muy mal desde hace tiempo”. Además, ha negado rotundamente que su exmujer se encuentre detrás de todo: “Ni Yuyee ni su pareja tienen nada que ver en todo esto tampoco”.

Las últimas semanas han sido especialmente difíciles para el explorador y comunicador, quien ha confesado su sensación de inseguridad en varias ocasiones. Incluso antes de su arresto, llegó a insinuar que temía por su integridad, sugiriendo que podría sufrir “un accidente” debido a que alguien estaría tratando de perjudicarlo. A consecuencia de esto, y varios de los problemas legales que acarrea, hace unos días admitió que estaba planteándose dejar el país asiático hasta que se calmen las aguas: “Este podría ser uno de los últimos paseos por el santuario. Se avecinan cambios importantes”, explicó a sus seguidores en uno de sus videos.

Frank Cuesta, detenido en Tailandia por posesión ilegal de especies protegidas (Policía de Tailandia)