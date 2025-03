Albares ve “prematuro” el envío de tropas españolas a Ucrania: no está claro si la paz será “un paréntesis”

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, atiende a los medios antes de participar en un Consejo Europeo. (Pablo Garrigós Cucarella/EFE)

“Me parece prematuro hablar de fuerzas de paz cuando todavía no hay paz y cuando todavía no sabemos si a lo que algunos llaman paz no es más que un mero alto el fuego que se va a cronificar o que, todavía peor, sea simplemente un paréntesis entre dos guerras”, ha señalado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha enfriado la posibilidad de enviar tropas para garantizar la paz en Ucrania. Esta medida forma parte de los puntos acordados este domingo en la reunión de los líderes europeos en Londres, bajo la dirección del primer ministro británico, Keir Starmer, y con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, para discutir el futuro de Ucrania y coordinar esfuerzos para garantizar su seguridad y soberanía.

Aunque Pedro Sánchez salió de la reunión evitando pronunciarse sobre los puntos concretos del plan de paz, Albares ha insistido en que la posición del presidente del Gobierno es clara en favor de la paz, pero ha recalcado que hay que estar seguros de que todos dan “el mismo contenido a la palabra paz”. Así, aunque España no se muestra contraria a esta iniciativa, Albares ha considerado que lo primero que hay que hacer es “verificar” que todo el mundo entiende lo mismo por paz, esto es, que este proceso no de pie al agresor (Rusia) a “tomarse un respiro para volver a recuperar fuerzas y volver a agredir a Ucrania o a otro país”. En esta línea, ha llamado a trabajar por una “paz justa y duradera”, que cuente con la participación de los ucranianos y los europeos, una condición ninguneada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

En todo caso, el titular de Exteriores ha precisado que “España nunca le ha dado la espalda a ninguna misión verdaderamente de paz”, recordando así los más de 3.000 efectivos desplegados en el marco de la OTAN en el Flanco Este o el contingente de más de 600 soldados que participa en la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL).

“Por lo tanto, no es un problema del compromiso de España con la paz”, ha aseverado, sino del “momento en el que nos encontramos”, en el que “todavía no hay paz, en el que se habla de ella, como quiere España, y en el que todos los esfuerzos, que son esfuerzos políticos y diplomáticos en estos momentos, tienen que estar concentrados para estar seguros de que llegamos a esa paz, justa y duradera”.

Sobre el aumento del gasto en defensa, Albares ha explicado que España está comprometida con alcanzar el 2% del PIB en inversión militar en 2029, pero si ahora hay una amenaza de seguridad para Europa que requiere incrementar ese gasto “de manera muy rápida”, por ejemplo en un año, todos los países necesitan “mutualizar” ese gasto y que sea una financiación europea.