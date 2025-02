Una empresaria se queja de que varios empleados están de baja a la vez y un abogado laboralista le responde: “Tiene razón”

Una empresaria se queja de que tiene a toda la plantilla de su negocio de baja médica y un abogado laboralista responde (@clinicainnovation/TikTok y @empleado_informado/TikTok)

“Tengo a toda la plantilla de baja médica”, explica Ruxandra, la fundadora y directora de Clínica Innovation, un centro de estética avanzada ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro. La empresaria destaca que su negocio cuenta con tres cabinas para realizar los tratamientos, por lo que ese es el número de trabajadores que necesita para atender a los clientes. Sin embargo, ahora mismo todos ellos se encuentran de baja médica al mismo tiempo, por lo que ha tenido que abrir ella sola la clínica: “Pago cuatro seguros sociales, y digo ‘pago’ porque trabajar hoy no ha trabajado nadie”.

Esta situación, según destaca Ruxandra en un vídeo publicado en la cuenta oficial de TikTok de su negocio (@clinicainnovation), no es nueva, sino que la arrastra desde hace bastante tiempo: “Bajas de un año, bajas de nueve meses, tres personas de baja a la vez en diciembre... Ahora ya tengo cuatro, o sea, toda la plantilla pagando seguros sociales”.

“No culpo a nadie. No quiero juzgar y no quiero decir qué pasa, pero explicádmelo vosotros y decidme cómo me tengo que sentir yo”. La situación que Ruxandra está experimentando con su negocio destaca ella misma que no es única, pues son muchos otros los pequeños empresarios que le han contactado para explicarle que les ocurre algo similar.

Ante esto, Miguel Benito, abogado laboralista conocido en sus redes sociales como Empleado Informado (@empleado_informado), ha querido explicar cuál es su opinión como profesional: “Esta empresaria está insinuando que hay un problema detrás de las bajas médicas y yo, como abogado laboralista, creo que tiene razón”, sentencia.

¿Es demasiado fácil conseguir una baja médica?

El abogado destaca que, evidentemente, el problema no reside en las bajas en sí: los trabajadores tienen derecho a no trabajar cuando se encuentran indispuestos o tienen alguna enfermedad: “Prácticamente nadie, salvo los explotadores absolutos, va a quejarse cuando un trabajador está enfermo y se le da una baja médica. Eso es un derecho que se ha ganado con el tiempo y que, por supuesto, la gran mayoría de la sociedad está de acuerdo con ello”

Sin embargo, Miguel Benito tiene claro que, independientemente de esa cuestión, existe una tendencia creciente de trabajadores que se cogen una baja cuando lo desean: “El problema es que es cierto que ahora en España si un trabajador se quiere aprovechar del sistema tiene relativamente fácil conseguir una baja médica, generalmente por estrés y ansiedad, ante los médicos de atención primaria”.

Tal y como señala el experto en Derecho Laboral, esto se debe a una serie de deficiencias en el sistema de atención primaria: el colapso generalizado, la falta de tiempo de los profesionales para atender y valorar cada caso clínico a fondo y la insuficiente formación en salud mental, puesto que “tienen que saber un poco de todo” y en esta materia “no están tan preparados como un psiquiatra para poder diagnosticarlo correctamente en 15 minutos”.

Evidentemente, el abogado destaca que es cierto que también existen “personas que explotan o trabajadores que están enfermos y van a trabajar todos los días”, así como ciertos problemas que llevan a los empleados muchas veces a sentirse saturados con el trabajo y desarrollar una ansiedad necesaria de tratar por un profesional. Sin embargo, incide en la existencia de esta problemática: “El sistema actualmente permite que quien se quiera aprovechar lo tenga muy fácil y quienes lo sufrimos somos todos, principalmente la gran mayoría de trabajadores que no se coge una baja médica cuando le sale de las narices”, sentencia.