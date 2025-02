“Nunca compres un piso sin saber estas tres cosas”, según un exdirectivo inmobiliario: “El 99% de los agentes y notarios no te lo dirán”

Gregorio Estévez explica las tres cosas a tener en cuenta antes de comprar una vivienda.

Nadie está preparado cuando llega el momento. Poder optar a comprar una vivienda ya es algo que no está al alcance de cualquiera, pero si te ves en esa situación, has de tener en cuenta numerosos factores antes de tomar la decisión, ya que se tratará de la inversión más importante, de mucho dinero en juego, por lo que cualquier sorpresa desagradable tendrá un impacto irreparable no solo en el bolsillo.

Y lo normal es desconocer la terminología y el laberinto que supone, así como los costes. Entrar a un banco a intentar conseguir la hipoteca es solo el principio del final, y el inicio de otro tortuoso proceso. Antes, hay que asegurarse de que la elección es la correcta, que es la casa en la que quieres vivir, que está en las condiciones que has visto y te han contado, que la vida en ella será como esperas.

La proliferación de canales divulgativos en redes sociales, ahora predominantemente en TikTok, conectan a profesionales con clientes o consumidores, y ayudan en la toma de esa decisión. A ellas llegó Gregorio Estévez, exdirectivo en Donpiso, Prontopiso y Compropiso, formador de más de 3.000 agentes inmobiliarios en España y autor de libros sobre emprendimiento e inversión.

No basta una visita “turística”

En uno de sus vídeos, se dirige a toda aquella persona en la tesitura de decantarse, y lo hace con un reclamo llamativo: “Nunca compres un piso sin saber estas tres cosas”. Asegura que “el 99% de los agentes y notarios no te las dirán y podrías perder muchísimo dinero”. “Y te lo digo yo -añade-, que llevo 43 años en el sector inmobiliario y he visto así de casos”.

“La primera -comienza-, el estado de conservación del piso. No es suficiente con que hagas una visita turística por el piso que has de comprar, que se ha de convertir en tu hogar. Deberás poder ver y analizar detalles como la parte térmica o la acústica; el estado de conservación de baños, cocinas, suelos o carpinterías”.

Explica Estévez que “son cosas a las que muchas veces no das demasiada importancia y te puede costar mucho dinero tener que subsanar”. “Si lo haces antes -recalca- vas a poder negociar con la propiedad, que es quien tiene que asumir esas mejoras, no lo olvides”.

Edificación de viviendas en Tres Cantos, Madrid. (Marta Fernández Jara/Europa Press)

“Máxima información” sobre el barrio

En segundo lugar, este experto apunta que “la zona es muy importante”. Y lo justifica así: “Tú puedes estar pensando en si has nacido o acabas de aterrizar en ese barrio y conoces la zona porque la has pisado, pero no te conformes con eso a la hora de hacer la inversión más importante de tu vida, que es comprar un nuevo piso para que sea tu hogar y el hogar de tu familia”.

En este sentido, Estévez recomienda “estar seguro de las obras o mejoras que se van a hacer en la zona”. “Imagínate -razona- que al final vas a acabar con una estación de la Renfe, que luego será muy bonito, pero que eso te puede llevar a tener dos, tres y a veces hasta cuatro años viviendo entre polvo. O si en la zona hay alguna casa okupada, como vemos en los medios. Eso te va a dar problemas”.

Así, concluye, “es tremendamente importante que aunque creas conocer bien la zona, tengas y recibas la máxima información”.

Gregorio Estévez, exdirectivo inmobiliario y formador de agentes, en TikTok.

Por qué te suben en ascensor

La tercera cosa es para Estévez la más importante y también en la que la gente más dinero suele perder. Todo, por no reparar en tus futuros vecinos. “Verás -explica el experto- por qué muchísimas veces en cuando decidimos comprar un piso, una casa, nos llevan por un ascensor y entramos al inmueble, y hacemos lo que decía antes la tour turística, pero no preguntamos con el interés que deberíamos hacerlo".

Es importante, remarca, preguntar “cómo son los vecinos, no en quién vive en la comunidad, cuánto tiempo llevan la mayoría de ellos, si hay algún vecino problemático, si realmente ha habido incidencias en los últimos meses o por qué no en los últimos años, has de saberlo”.

“Has de pedir las actas de la comunidad de propietarios -insiste y termina Estévez-, debería dártelas tu agente inmobiliario, porque ahí es donde se dan muchísimas, muchísimas sorpresas. Es determinante”.