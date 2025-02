Qué es el ‘querele’ en la nueva canción de las Azúcar Moreno, según su explicación en ‘El Hormiguero’: “Hemos dado un cambio, volvemos a nuestros orígenes”

Azúcar Moreno en su visita a 'El Hormiguero' ('El Hormiguero')

Después del último disco que lanzaron las hermanas Salazar en 2020, El Secreto, no se ha podido escuchar temas nuevos. Su lanzamiento en el año de la pandemia fue una sorpresa para sus fans, ya que, desde Bailando con Lola en 2006, el dúo tardó 14 años en sacar nuevos trabajos. A pesar de ser vistas en programas de televisión, como en Tu cara me suena, donde protagonizaron un reencuentro muy emotivo tras seis años sin hablarse, y haber publicado tres singles en los últimos años, Toñi y Encarna han visitado El Hormiguero para promocionar su nueva canción Ya no queda nada.

Su nuevo single, que está disponible en Spotify desde el 14 de enero, ha sido un cambio total para las hermanas, pues tal y como ha confirmado Toñi en la entrevista con Pablo Motos: “Hemos dado un cambio, volvemos a nuestros orígenes”. Y es que, las hermanas siempre han centrado sus canciones en el pop, pero con esta nueva canción han sacado “la gitana interior y estamos encantadas”, decía la pequeña. Asimismo, ha aclarado que "es todo lo contrario a lo que hemos hecho siempre, es mucho más flamenca, mucho más gitana“, pero que guardan ”toda la fe" y “la energía” en ella.

Algo visible en su entrada al plató, pues las Salazar, junto con Motos, han comenzado bailando, como saben, los primeros segundos de programa. Más tarde, en la entrevista, Encarna ha confesado que esta vez “vamos por libre”, sin una discográfica. Esto se debe a que “todo está muy complicado hoy en día”. Su hermana pequeña ha concordado con ella y ha asegurado: “Somos mujeres luchadoras, y no vamos a dejar de luchar”. “En eso estamos de acuerdo” ha respondido inmediatamente la otra miembro del dúo, en una entrevista donde ambas han tenido problemas para coordinar sus opiniones.

El significado de la letra

Las Azúcar Moreno están convencidas de que Ya no queda nada va a ser un gran éxito como sus hits, Bandido o Solo se vive una vez. Según Toñi Salazar, “la canción es buenísima y el video también”. Por su parte, encarna ha explicado que “usamos palabras en romaní, como ‘no te lo quereles’”, lo que ha generado un debate muy divertido y sano entre las hermanas para transmitir lo que significa la expresión realmente.

Como no podía ser de otra manera en temas de hermanas, las dos han dado sus descripciones de la expresión gitana. Pero durante ese instante las Azúcar Moreno han vivido un momento de confusión para explicar la frase “ando por la calle suspirando tú querele”. Finalmente, las dos han coincidido en la definición de la mayor, Encarna: “Cuando dice ‘no te lo querele’ es porque sabe que estás por él y se ronea”. Lo que realmente quiere decir es que esa persona “no se lo crea tanto”, por mucho que te guste.

Una vez Pablo y el público entendieron la expresión, Toñi aprovechó para decir que “si viene uno y se querela, lo mando a tomar por saco”. Por lo que el presentador aprovechó para preguntarle a las hermanas “¿Qué tienen que hacer para conquistarlos?“. Toñi aseguró que simplemente ”sea un buen tipo y esté guapo", Mientras que encarna dijo que “tenga un poco de todo y sobre todo que me guste”. La pequeña de las Salazar apuntó que a su hermana “no le gustan con rastas y a mí los ejecutivos”. Así, declaró: “Me gustan un poco los bohemios y un poco loquitos. Pero locos con cordura”.

Ante la mezcla de estos conceptos opuestos, Encarna le ha preguntado a su hermana “cómo es eso”. Por lo que la otra se ha puesto de ejemplo: “Me tienes aquí delante. Soy la persona más disciplinada del mundo, hago todo a mi hora. Pero también me gusta hacer locuras, porque si no la vida no tiene sentido”, ha explicado. Tras su explicación, la mayor de las Azúcar Moreno, ha comentado que a ella tampoco le gusta “la gente seria. Me gusta la locura, pero con locura controlada”.

El trauma de las Azúcar Moreno

Azúcar Moreno posan en una rueda de prensa tras la celebración de la primera seminifinal del Benidorm Fest 2022 donde fueron expulsados, en el Mirador del Castillo, a 27 de enero de 2022, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). Benidorm Fest es un festival organizado por RTVE con el fin de elegir el representante español para Eurovisión 2022. (Joaquín Reina / Europa Press).

Además, a mediados de su paso por ‘El Hormiguero’ ambas han relatado su mayor problema cuando viajan. Y es que las Salazar "no cogemos el ascensor" y en la última ocasión que tuvieron que ir hasta Miami, donde "los edificios son muy altos", pidieron que les cambiasen la habitación a la más baja que tuvieran. Los trabajadores del hotel, confundidos porque los alojamientos más altos son los mejores, les alojaron finalmente en el tercer piso. Pero “había otro problema”, ha confesado Toñi, “no había subida directa al piso. Así que había que pasar por la cocina”.

Todo ello viene por “un problema que tuvimos hace unos años en Argentina”, aclaró Encarna. “Se metió un equipo de rugby y se quedó parado el ascensor. Nos quedamos con el trauma. Y desde entonces tengo problemas para todo”. Sin embargo, los chicos las ayudaron a bajar abriendo las puertas de metal con sus manos. Por su parte, Toñi ha narrado cómo se metió en una alcantarilla para vencer este “trauma”. Aunque la cantante le preguntó a una psicóloga: “¿Para qué quiero superar una alcantarilla, si no voy a entrar nunca? Pues al final me metí y fatal”, ha confesado.