Para esto sirve la marca rugosa en las letras F y J del teclado: se creó en el año 2002

Representantes de la UE abordan en Madrid los desafíos que plantea el espacio digital europeo: “El 90% de las aplicaciones de la IA no están reguladas” Apuntan que el desarrollo de una industria europea no puede hacerse desde el aislamiento, y el bloque debe apoyarse en sus aliados, entre ellos América Latina

La reseña de un cliente a un bar después de que le sirvieran un Nestea sin azúcar y no se lo quisieran cambiar: “Me dijo que me lo tenía que tomar por sus coj....” El establecimiento no ha tardado en responder y ha asegurado que todo forma parte de “algún tipo de malentendido”