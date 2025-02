Una española cuenta cómo México le salvó la vida: “Me ha devuelto las ganas de volver a disfrutar”

Una española expresa cómo México le cambió la vida. (@elviajedeallende)

Viajar y conocer mundo es para muchos el sueño de sus vidas. Para otros puede llegar a ser, incluso, una salvación y una forma de reencontrarse. Es el caso de la española Allende, conocida en la red social de TikTok como @elviajedeallende. En esta plataforma comparte sus sensaciones viviendo en México y cuenta actualmente con más de 66.300 seguidores.

Sube contenido variado a esta red social: pregunta a mexicanos qué piensan de España, comparte sus primeras impresiones probando platos típicos o, simplemente, sus reflexiones. En particular, entre todos sus vídeos, destaca uno titulado: “México salvó mi vida para siempre”.

Gastronomía, una oportunidad para curarse

En este vídeo, la joven española comienza directa: “Quiero compartir cómo México y los mexicanos me ayudaron a salvar mi vida para siempre”. Tras estas declaraciones, Allende cambia de peinado y coloca sobre su cabeza una diadema de flores azules para dar paso al motivo principal que causó que su vida cambiara: la gastronomía.

La española narra que durante más de 10 años sufrió una enfermedad, “un trastorno mental que se llama anorexia”. Continúa explicando que inició un proceso de recuperación y que fue entonces cuando se fue a México: “Este país tuvo mucho que ver en la recuperación”. Después, desvela que la gastronomía mexicana fue su gran salvación.

(Archivo)

“Esta gente disfruta muchísimo de sentarse, compartir y hablar un rato mientras comen unos tacos. Yo decía que por qué yo no podía vivir eso”, señala en su vídeo. Suma a esto que “en México es imposible escapar de la comida” porque “sales a la calle y te encuestas en una esquina a la señora con los taquitos, avanzas un poco y te encuentras con los tamales. Luego las nievecitas o los raspados”. Además, realiza una afirmación contundente: “Lo voy a decir. Es imposible escapar de la comida porque los mexicanos son los más tragones”, cuenta en tono bromista mientras ríe. Unido a esto indica: “Eso me dio tantas ganas de comer como mexicana que a día de hoy le he perdido el miedo”.

Terapia: aprender a cocinar y nuevos sabores

Allende resalta que, además de la gastronomía, otra de las terapias fue aprender a cocinar platos típicos mexicanos: “¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a aprender a cocinar tortillas de maíz? Yo me estaba perdiendo todas estas cosas porque estaba muy enferma”. Por otro lado, señala: “También aprendí a cocinar tamales con un grupo de mujeres locales. Esa experiencia no la cambio por nada”.

La española, agradecida por la cultura gastronómica del país latinoamericano, subraya: “Todas estas experiencias a mí me han sanado y siguen ayudando a sanarme”. Incluso, pone énfasis en que “México, su gastronomía y su comida” le han devuelto las ganas de disfrutar, ya que se ha atrevido a probar nuevos sabores. Entre los platos que señala se encuentra el mole, el pozole, la birria, las carnitas o los bolillos. Para concluir, se dirige a todos los mexicanos: “Me ayudasteis a recuperar esa ilusión y ese estímulo que hay en el alimento y en todo lo que se genera alrededor”.