La Policía que tuvo una relación secreta con un ladrón: desactivaba su pulsera electrónica para acostarse con él

Una agente de policía de Bedfordshire, Inglaterra, condenada a 18 meses de cárcel por desactivar la pulsera electrónica de un delincuente para tener relaciones sexuales con él (Wikimedia Commons, Flickr)

Lo de la tensión romántico-sexual entre un “agente de la ley” y el criminal al que persigue es todo un tópico. Ya se ha visto en Instinto Fatal (en la que el detective protagonista se enamora de la sospechosa de asesinato a la que persigue), en Sherlock Holmes (entre Holmes y Moriarty), y hasta en los Peaky Blinders (cuando el protagonista y una espía que le investiga se enamoran el uno del otro). No es nada nuevo.

Este caso en particular - que no es uno aislado - es una prueba de que no solo pasa en las películas: el incidente tuvo lugar en Bedfordshire, Reino Unido: Natasha Conneely, una agente de policía, mantuvo en secreto una relación con un ladrón bajo arresto domiciliario hasta que fueron descubiertos en mayo de 2023. Hasta aquí no hay nada fuera de lo normal. O quizás sí es poco habitual, pero no ilegal (asumiendo que no hubiese ningún tipo de coerción por parte de la agente): no pasa nada porque un agente de policía y una persona con cargos en su contra mantengan una relación sentimental o sexual. Siempre y cuando no sea con personas encarceladas, claro, ya que se encuentran en una situación de vulnerabilidad debida a, entre otras cosas, las dinámicas de poder entre el personal y las mismas o el hecho de que los reclusos no pueden dar su consentimiento legal para tener relaciones sexuales al estar bajo la custodia legal del estado.

Agentes de la policía británica (Flickr)

Vigilar al delincuente tan de cerca que acaba en tu cama

El problema: la agente de policía habría desactivado la pulsera electrónica del ladrón para tener relaciones sexuales con él, según ha informado Sky News. Aunque habría sido infinitamente más fácil que fuese ella a verle a él, decidió deshabilitar la pulsera para que el ladrón pudiera ir a su casa sin ser rastreado. También se dice que pasaron una noche en un hotel de Leeds, Inglaterra, en junio del mismo año, un mes después de haber sido descubiertos y dos desde que la agente de policía desactivase la pulsera del convicto. En noviembre del mismo año, Conneely renunció a su cargo, aunque sus superiores aseguran que, si no lo hubiese hecho, se lo habrían retirado de todos modos.

De acuerdo con declaraciones del jefe de policía Trevor Rodenhurst, Natasha Conneely era parte de un equipo encargado de gestionar a los delincuentes y su riesgo de reincidencia “a través de las pulseras y otros medios para disuadir la reincidencia y ayudar a su reintegración exitosa a la sociedad”, lo que explicaría que tuviese las capacidades para desactivar la pulsera del hombre.

En su juicio, Natasha no opuso resistencia y se declaró culpable de los cargos de corrupción y abuso de poder policial (por una violación directa de la Sección 26 de la Ley de Justicia Penal y Tribunales de 2015 de la legislación del Reino Unido), y fue incluida en el listado de personas a las que se les prohíbe trabajar en la fuerza policial. Rodenhurst, por su parte, declaró que “estar involucrado en una relación sexual con un delincuente de esta manera fue completamente inapropiado y sus acciones para poder pasar tiempo juntos sin ser detectados fueron completamente egoístas y tenían el potencial de dejar al delincuente libre para cometer más delitos sin ninguna medida preventiva”.

Así, este viernes 21 de febrero, Natasha Conneely fue condenada a 18 meses de prisión en el Tribunal de la Corona de Saint Albans (St. Albans Crown Court). Rodenhurst comentó que “simplemente no hay un lugar en la policía para alguien que se comporta de esa manera”.