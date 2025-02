David Guetta y su negocio en Ibiza: villas desde 20.000 euros a la semana repartidas por toda la isla

David Guetta en una imagen de archivo. (Javier Ramírez/Europa Press)

Cuando llega el calor, las Islas Baleares se convierten en el lugar predilecto de anónimos y famosos, que no dudan en coger un vuelo para disfrutar de sus aguas cristalinas, sus playas de arena blanca y su gastronomía mediterránea. Y si bien la época estival es cuando más afluencia hay en las islas, su privilegiada ubicación en medio del Mediterráneo hace de ellas un destino perfecto para cualquier estación.

De todas las islas, la más conocida a nivel internacional es Ibiza, un enclave que combina naturaleza, lujo y fiesta a partes iguales. De hecho, el ocio nocturno es uno de sus principales atractivos, ya que a ella acuden a actuar algunos de los principales músicos del mundo, entre los que se encuentra David Guetta.

El DJ británico lleva años siendo un asiduo de sus discotecas, logrando llenos en cada una de sus sesiones. Este año, por ejemplo, actuará de forma ininterrumpida durante todos los lunes desde el 3 de junio hasta el 7 de octubre, convirtiéndose en el rey de la pista con la residencia en el club Ushuaïa Ibiza, donde actúa con el espectáculo F*** me, I’m famous! By David Guetta. Si bien permanecer en la isla tanto tiempo podría ser un hándicap, lo cierto es que está muy lejos de ser así.

David Guetta en una sesión. (RS Fotos)

Hace un año, David Guetta se metió en el negocio del alquiler y adquirió varias villas de lujo en Ibiza. Para ello creó la empresa Guetta Homes, en la que se agrupan todas sus propiedades más algunas de otros particulares, que tienen en común los más altos estándares. No son casas de alquiler para todos los bolsillos, pues sus precios van desde los 20.000 a los 157.000 euros semanales, según el tamaño y los servicios que se contraten.

Según se anuncia, estos alojamientos son “oasis idílicos para desconectar e inspirarse” en los que vivir “una experiencia exclusiva donde descubrir la esencia de Ibiza en su máxima expresión”. Para ello solo se tiene que elegir una localización, pues Guetta ha optado por diversificar y sus villas están repartidas por la isla. Las hay en Can Rocas, Can Enjoy, Can Marina, Can Nemo, The Wave y Sa Calma, donde está la más exclusiva y cara.

A través de la página web se pueden ver las fotografías de las casas, así como contratar diferentes servicios, que van desde una experiencia de belleza, un chef privado que haga una cena, una reserva vip en una discoteca o un instructor de yoga. Todo es posible en Guetta Homes.

Sa Calma, la más conocida

Entre el catálogo destaca la propiedad de Sa Calma, una casa de más de 1.200 metros cuadrados repartidos en tres plantas que se encuentra en Vista Alegre, uno de los enclaves más exclusivos de Ibiza. En ella se han alojado varios rostros conocidos, por lo que es la más famosa. Según la página web, es perfecta para grupos grandes, al contar con siete dormitorios y ocho cuartos de baño.

Exterior de la villa Sa Calma. (Vista Alegre Ibiza)

En la planta baja se encuentran la sala de estar, la cocina, varias terrazas, un porche y una piscina al aire libre de 50 metros de largo. En la primera planta se ubica el dormitorio principal y otros dos dobles para invitados, además de cuartos de baño. El resto de habitaciones están en el exterior, en pequeñas suites repartidas por el terreno.

El jardín tampoco se queda atrás, pues, más allá de la piscina, hay diferentes ambientes para disfrutar del aire libre y descansar, todos ellos decorados con vegetación, palmeras y plantas aromáticas. También tiene un gimnasio con vistas al acantilado y, por supuesto, un sendero para ir a la playa. El alquiler varía entre los 94.000 y 157.000 euros a la semana.