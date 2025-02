Tamara Falcó se sincera sobre la maternidad: “Pienso que si Dios no me da una familia por algo será”

Tamara Falcó en el photocall de la nueva colección de Pedro del Hierro (José Oliva / Europa Press)

Durante los últimos días ha tenido lugar en la capital la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, en la que se ha podido ver a muchos rostros conocidos. En la tarde de ayer, en el desfile de Pedro del Hierro, se pudo ver acudir a Tamara Falcó (43 años), quien desde años colabora de forma habitual con la firma de moda. Durante su paso por el photocall, la marquesa de Griñón se sinceraba sobre algunos aspectos de su vida personal.

Vestida con tonos beige, la colaboradora de El Hormiguero llegó al evento en solitario. A diferencia de ediciones anteriores, la hija de Isabel Presley se presentó sin su esposo Íñigo Onieva, con quien en 2023 compartió un romántico beso durante la misma celebración. Este año, su compañía ha sido la aristócrata Isabelle Junot. Tamara, tan solo unos minutos antes de que diese comienzo el desfile, se acercaba a hablar con los medios, desmintiendo así que se encuentre en un momento de crisis con el empresario y hablando sobre la maternidad.

Un San Valentín diferente

A lo largo de esta semana se ha comentado mucho lo ocurrido con su pareja en San Valentín, y es que el marido de Falcó fue pillado por varios medios solo en un hotel y según cuentan varios de estos, escondido tras un contenedor para intentar pasar desapercibido. La marquesa se ha pronunciado sobre lo ocurrido diciendo: “Le pedí a Íñigo que no trajera prensa a nuestra cena de San Valentín porque también venían unos amigos y como no lo conseguía se metió en el hotel”.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva, en una fotografía de archivo (EUROPA PRESS)

Tras esto, decía: “Salió de allí corriendo y cenamos en un restaurante y después volvimos los dos, pero no sé por qué no me vieron a mí en el coche” y para zanjar el tema exponía: “Se habla de escombros, contenedores, que ayudan a la historia”. Con respecto a la ausencia de su esposo, ha aclarado que este no había ido porque considera que acudir una edición más “ya sería repetitivo”. Asimismo, aseguraba que su pareja “nunca ha querido ser un personaje público”, por lo que ella respeta su decisión.

Sobre la maternidad

Aunque han sido solo unos minutos lo que Tamara ha hablado con los medios, estos han sido suficientes para saber también como se encuentra ella a nivel personal y en lo que respecta a la maternidad. “Estoy muy contenta, familia... es que como soy muy creyente, pienso que si Dios no me da una familia por algo será”, decía sobre la posibilidad de ser madre pronto. Sin embargo, también asegura que a pesar de su fe, ella acude a la ciencia.

La televisiva decía: “Voy a mis médicos, mis revisiones... Yo rezo, pero hay médicos detrás”. Parece que de momento la pareja está feliz y no cuentan con planear un embarazo, ya que consideran que Dios hará ese trabajo cuando sea posible. Lo que se sabe seguro es que Falcó está enamorada de Onieva, se encuentran en un buen momento y ella está muy bien a nivel personal.