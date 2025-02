La princesa Leonor, pillada en una actitud muy cariñosa junto a un compañero durante su paso por Brasil: “Le dio un beso en la boca”

La princesa Leonor a la salida del Hotel Reconquista para dirigirse al Teatro Campoamor ante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024', a 25 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España) (Europa Press)

Fue el pasado 14 de febrero cuando la princesa Leonor y otros 74 guardiamarinas desembarcaron en el Puerto de Salvador Bahía (Brasil) dentro de su aventura de casi seis meses a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Aunque el paso de la primogénita de Felipe VI y Letizia por Brasil fue muy breve, pues tan solo estuvieron cuatro noches, lo cierto es que su primera escala en América ha dado mucho de qué hablar.

Además de cumplir con las labores propias de su formación en la Escuela Naval de Marín, la heredera al trono y sus compañeros han disfrutado de la ciudad, las costumbres y sus gentes durante su tiempo libre. Precisamente, la joven de 19 años ha asistido a la celebración de los carnavales de la ciudad, donde ha sido pillada en una actitud muy cariñosa con un compañero del barco en mitad de dicha fiesta.

Las imágenes, que han visto la luz gracias a un medio brasileño, han desatado los rumores sobre una posible relación entre ambos jóvenes. Y es que, según afirma TardeAR, la hermana de la infanta Sofía podría haberse dado una oportunidad en el amor. “Forma parte de su equipo de guardiamarinas. Según el fotógrafo (de Brasil) me dice que él presencia el momento en que los escoltas van a expulsarles del evento, los ve besándose apasionadamente”, ha asegurado el espacio de Mediaset.

'TardeAR' revela las imágenes en exclusiva de la princesa Leonor en los carnavales de Brasil

Le piden borrar las fotografías de la princesa

De acuerdo con la información que Alejandro Rodríguez ha relevado en el citado programa de televisión de Telecinco, el fotógrafo decidió hacer un par de fotos de la zona de fiesta, sin la intención de capturar a la princesa de Asturias. No obstante, fue más tarde cuando se enteró de que entre sus imágenes aparecía la heredera.

“Me contó que no sabía que entre el público estaba Leonor. No la conocía. Es un fotógrafo local, del pueblo, que estaba haciendo fotos aleatorias”, ha explicado el comunicador en el espacio presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco. Fue entonces “cuando de repente se abalanzaron sobre él 5 escoltas de la princesa Leonor y le cogen la cámara con la mano. Y le dicen ‘Para usted de hacer lo que está haciendo y borre de inmediato esas fotografías’“.

El fotógrafo no entendía lo que estaba pasando y, tras sus 25 años de experiencia, preguntó el motivo por el que debía deshacerse de las imágenes. “Le dicen ‘borre las fotografías porque usted está tomando fotografías privadas e intimas de la heredera a la Corona Española’. Y ahí es cuando se entera de que está fotografiando a la princesa Leonor”, ha continuado explicando Alejandro Rodríguez, quien ha añadido que pese a que este eliminó las instantáneas, fue amenazado. “Te vamos a romper la cámara”, fueron las palabras que le dijeron, según ha contado la fuente.

Ante la situación, los escoltas deciden expulsarle del evento después de darle el ultimátum al fotógrafo. “Cuando le van a expulsar, Leonor se besa apasionadamente con el chico de la camisa hawaiana que está delante suya", ha asegurado Rodríguez. Acto seguido, ha sido el propio profesional quien ha entrado en directo en el programa para detallar cómo pudo recuperar las fotografías.

“Yo estaba fotografiando un evento y los policías me pidieron que parara. Me pidieron que las eliminara y las borré, pero luego las recuperé. Tengo doce fotos y también vi como un chico de camisa azul le dio un beso en la boca de ella. Yo declaro que vi el beso. Después me expulsaron de la fiesta", ha asegurado Fred Pontes, el fotógrafo que cazó a la heredera en la fiesta de Brasil.