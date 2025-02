César ‘Escaleto’ desvela el motivo de su ausencia en ‘Ni que fuéramos shhh’: “He tenido cáncer”

César 'Escaleto' ha contado que ha tenido cáncer. (TEN)

El comienzo de Ni que fuéramos shhh devolvió a la pequeña pantalla a algunos de los rostros más conocidos de Sálvame, que volvieron a tener un espacio en la actualidad diaria primero en YouTube y al poco en el canal TEN. Además de colaboradores como Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño o Lydia Lozano, entre otros, este formato también devolvía al trabajo a otros tantos que trabajaban detrás de las cámaras y eran muy queridos por el público. Uno de ellos es César Toral, conocido por todo el mundo como ‘Escaleto’.

Si bien él también se puso a trabajar con el inicio del programa, cuando llegó el mes de junio desapareció de escena, lo que hizo pensar que estaba de vacaciones. Sin embargo, las semanas fueron pasando, ‘Escaleto’ no regresó al trabajo y ficharon a Javi del Hoyo para encargarse de las redes sociales, la cual era su tarea.

Fue entonces cuando los seguidores de Ni que fuéramos shhh se empezaron a preguntar si había pasado algo con César Toral. Ante la insistencia, el propio De Hoyos salió al paso para tranquilizar a todo el mundo, aunque sin desvelar el motivo real de la ausencia de su compañero. “Por cierto, en muchas dudas, todo el rato preguntáis por ‘Escaleto’. ‘Escaleto’ está bien, nos está viendo desde su casa. Tuvo un pequeño contratiempo y volverá cuando pueda”.

Pero lejos de zanjar la cuestión, avivó aún más el interés por saber si se encontraba bien. En las redes sociales, por ejemplo, comenzaron a surgir teorías sobre lo que le habría sucedido, aunque ninguna estaba cerca de la realidad. Este jueves 20 de febrero, la ausencia del periodista ha vuelto al plató del programa de TEN y ha desvelado la razón por la que ha estado alejado del formato.

“Vuelve al pisito y quiere contar la razón de su ausencia, compartirla con todos, con la audiencia y con vosotros, y que le preguntéis todo lo que queráis saber sobre lo sucedido,” comentaba David Valldeperas al comienzo de la tarde.

César 'Escaleto' ha contado que ha tenido cáncer. (TEN)

Tras sentarse entre María Patiño y Belén Esteban, ‘Escaleto’ empezaba reconociendo que “me daba miedo de volver. Siete meses, ha sido mucho tiempo”. El guionista ha seguido diciendo que había estado al tanto de las “conspiraciones” en torno a su ausencia, para después revelar el motivo real por el que ha estado alejado del trabajo.

“No he tenido un hijo por gestación subrogada, no me ha secuestrado Javi de Hoyos, no me han echado. Nada de eso ha pasado. Lo que ha pasado es algo mucho más simple, mucho más llano. Lo que ha pasado es algo que tiene seis letras: cáncer“; ha dicho sin poder evitar emocionarse.

Tras unos segundos en los que se ha recompuesto, César ha continuado explicando que es “un cáncer del cual puedo decir que de momento estoy recuperado”.

Sin problemas de hablar sobre lo que le ha sucedido, Toral comentaba que todo sucedió poco después del comienzo de ni que fuéramos. “Empezamos el programa el 15 de mayo y no sé la fecha y en la ducha de repente en un testículo me di cuenta de que estaba hinchado. No soy hipocondríaco. Me vine a trabajar normal, y a los días seguía y pensaba que sé que iba”. Tras ver que el bulto seguía avanzando, “fui a mirármelo, pero no pensaba que era cáncer. Jamás se me pasó por la cabeza por la edad. Hicimos una eco y me dijo que podían ser muchas cosas”.

Cuando llegó el resultado de la ecografía, ‘Escaleto’ se encontraba en el trabajo. “Vi el informe en punto la vista se me va al diagnóstico y ponía ‘masa sospechosa de malignidad’. Ahí fue cuando dije: ‘No me lo estoy creyendo’. Me quedé con esas palabras. Cuando lo leí, pues buena pinta no tenía”.

Ese mismo día le pidió a una compañera de trabajo que le acompañara a urgencias para que un médico le dijera qué decía el informe. “Cuando llegué a urgencias le dije a la persona que me atendió que estaba un poco nervioso, que necesitaba que me dijera qué ponía en el informe exactamente. Y una mujer estupenda me sentó y me dijo que bueno, que efectivamente lo que me habían visto podía ser muchas cosas, pero que hay una sospecha por las características de que es algo maligno. Me dijo que me iban a hacer una serie de pruebas, que me iban a operar, que había que quitarlo, y que una vez que lo quitaran analizarían qué es para ponerle nombre y apellidos”.

“Todo me parecía como si estuviera en una serie de Netflix. Con las mismas, pues se activó un protocolo muy rápido: análisis, TACs, pruebas... En esa rueda lo haces automáticamente si pensar en qué va a pasar o suceder. Pensaba el marrón de cómo decírselo a mis compañeros del trabajo, a mis padres, a mis amigos... No es agradable de decir. No me acuerdo a quién se lo dije primero, ha seguido contando

Si bien la situación no era nada agradable, el periodista ha explicado que intentó hacer frente a la situación de la mejor manera posible. “No me he cabreado en ningún momento ni he pensado que el mundo estaba contra mí. No soy dramático. Pensaba que momentáneamente me iba a cambiar la vida. No sabía tampoco el grado. Pensaba hasta dónde podía llegar, es una putada, pero al final se soluciona”.

Con el diagnóstico confirmado le llegó el momento de la cirugía, “me operaron, analizaron el tumor y era cáncer con buen pronóstico. Además de la cirugía he tenido ciclos de quimioterapia. Todo ha ido bien porque estaba localizado”. El proceso, sin embargo, le ha dejado algunas secuelas que también ha narrado, “mi quimio no ha sido tan fuerte, pero bien no te sienta, estuve sin dormir, con el estómago revuelto... Pero me lo he tomado con mucha calma. Acabo de tener una revisión y por eso me incorporo”, ha contado sobre su vuelta al trabajo.

La emoción de sus compañeros

Belén Esteban se ha emocionado al escuchar a 'Escaleto'. (TEN)

Mientras César narraba todo lo sucedido en los últimos meses, sus compañeros de trabajo no podían evitar emocionarse con sus palabras. Una de ellas era Belén Esteban, que no podía contener las lágrimas. “Estoy emocionada, tiene una entrevista buenísima, estoy contenta porque es un buen tipo me hace mucha ilusión poderle ver y abrazarle. Kiko Matamoros, por su parte coma desvelaba que ya conocía el diagnóstico. “Antes de irse me confesó lo que le pasaba. Me alegro de que vuelva, pero me alegro más de que haya podido superar sus circunstancia”.

Y aunque no sabía lo que de verdad le sucedía a coma poco después de su ausencia a Belén Esteban le llamó por teléfono para interesarse. “A las pocas semanas me suena el teléfono y era Belén Esteban. Pensaba que se había enterado. Me dijo que estaba muy enfadada conmigo porque no se lo había contado. Yo no quería que se pusiera mal punto me preguntaba todo el rato porque no se lo había contado cómo me decía que me llevaba la comida, que me llevaba al médico...”, ha seguido ‘Escaleto’, desvelando la faceta más solidaria de la colaboradora.

Tras haber puesto su vida “en paréntesis” de forma temporal, César toral ha querido compartir un consejo para todos aquellos que tengan dudas “cuanto antes lo miréis, mejor”.