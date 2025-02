Una española que vive en Suiza explica qué es lo que se necesita para ser limpiadora en el país: “No te desmotives con facilidad”

Ana Lasso cuenta su experiencia trabajando como limpiadora en Suiza. (@anamarinalasso en TikTok y Montaje propio)

Encontrar un trabajo bien remunerado, especialmente para un joven que acaba de ingresar al mundo laboral, puede resultar complicado en algunas ocasiones. Es por esta razón por la que cada vez más españoles deciden marcharse a otros países en busca de un puesto de trabajo. Normalmente eligen destinos europeos en los que el coste de vida es más alto, pero también lo son los sueldos y las posibilidades de encontrar un empleo.

Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta antes de elegir el país extranjero: el idioma, las costumbres, los salarios, los requisitos y trámites indispensables para asentarse allí... Sin embargo, la mayoría de los jóvenes españoles que han tomado la decisión, que normalmente cuentan su experiencia a través de las redes sociales, aseguran que merece la pena, especialmente por el dinero que consiguen ahorrar antes de regresar a España.

Ana Lasso, que publica frecuentemente vídeos en su cuenta de TikTok (@anamarinalasso), decidió marcharse a Suiza precisamente con este propósito. Allí trabaja como limpiadora por un buen sueldo y destaca que le parece una tarea “fácil” porque le permite escuchar mientras tanto música o algún podcast. En una de sus publicaciones más recientes, la joven española explica cuáles son los requisitos indispensables para conseguir un empleo de este sector en el país.

Trabajo de limpieza en Suiza: requisitos

“Lo primero de todo es experiencia, o no, todo depende de lo que tú quieras poner en tu curriculum. En este país se premia la creatividad”. Aunque deben tenerse algunas nociones básica sobre limpieza para poder realizar este empleo, Ana señala que tampoco es obligatorio haber trabajado previamente como limpiador. Además, al igual que hace en otros vídeos, destaca la importante de ser original en el curriculum, así como perseverante.

Ana Lasso, una joven española en Suiza, explica cómo conseguir trabajo como limpiadora. (Montaje Infobae con imágenes de @anamarinalasso/TikTok)

En segundo lugar, es fundamental la documentación: “Vas a necesitar un DNI europeo o un visado de trabajo en caso de que no seas de la Unión Europea. Lo ideal sería tener un permiso de residencia suizo, pero, si es tu primer trabajo, con el DNI te sirve. Hay algunas empresas que sí es verdad que piden permiso de residencia, pero hay otras que no. En la temporada alta, que es desde marzo hasta finales de agosto, no son tan exquisitos a la hora de contratar a la gente”. Una de las formas a través de las que se puede ingresar en este sector en Suiza es siendo contratado por una empresa, que será la que proporcionará los clientes. Además de este trámite, también es necesario el registro o empadronamiento: “Básicamente lo que necesitas es tener una casa. Simplemente vas al ayuntamiento, con tu contrato de arrendamiento, y es suficiente”.

En cuanto a la cuestión del idioma, Suiza se divide en cantones y cada uno de ellos tiene su lengua predominante (en este país las oficiales son el alemán, el francés, el italiano y el romanche). Ana Lasso destaca que, en caso de que se conozca alguno de estos idiomas, será mucho más sencillo conseguir un empleo. Sin embargo, la joven explica que con “un nivel de inglés mínimo” será suficiente: “Lo básico para poder comunicarte con los particulares y con la empresa que te va a contratar. Es importante sobre todo para que te expliquen los productos, tu contrato..., en general, nociones básicas, tampoco tienes que tener un C2″.

Por último, la actitud resulta fundamental para afrontar esta experiencia en Suiza, donde muchos españoles destacan que el trabajo es fundamental y hay una cultura del esfuerzo muy grande: “Vas a necesitar ganas. No te desmotives con facilidad. Sé que Suiza es un país duro y la limpieza también lo es, pero tómatelo como un momento para ti, un momento para reflexionar, para pensar en tus cosas. Hazlo divertido; en general, romantiza tu vida”.