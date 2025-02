Una abogada explica qué hacer cuando un niño de padres extranjeros nace en España: “Acude al consulado para acreditar que no tendrá la nacionalidad de los padres”

Imagen de archivo de un pasaporte de España. (Europa Press)

En los últimos años, España se ha convertido en uno de los destinos de migración más frecuentes para las personas que tienen el objetivo de buscar mejores oportunidades laborales que en sus respectivos países de origen y, en algunos casos, formar una familia.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Cuando llega el nacimiento de un bebé, este recibirá, automáticamente, la nacionalidad española, en el caso de que sus padres la hayan obtenido después de cumplir todos los requisitos necesarios durante una prolongada estancia en territorio español. Si los progenitores aún disponen de su nacionalidad de origen, para que el bebé obtenga la nacionalidad española, deben darse una serie de preceptos, recogidos en el Código Civil de nuestro país.

Qué es la nacionalidad española por simple presunción

El conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas del Derecho privado, también conocido como Código Civil, recoge en su artículo 17 quiénes son los españoles de origen. Además de afirmar, lógicamente, que poseen la nacionalidad española “los nacidos de padre o madre españoles”, el apartado c) del decimoséptimo precepto establece que “los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad”, también disfrutarán de la ciudadanía española.

Esto último se conoce como nacionalidad por simple presunción. Se trata de un mecanismo legal que otorga, automáticamente, la ciudadanía de nuestro país a los hijos de padres extranjeros que residan en España.

Una abogada explica cuáles son los pasos para que un hijo obtenga la nacionalidad española si sus padres son extranjeros. (@clabogadosextranjeria en TikTok)

No obstante, hay que recordar que, según la legislación vigente, no se concede la nacionalidad española por el mero hecho de nacer en suelo español. Para que la situación anterior se haga efectiva, los padres, “con la hoja amarilla que da el hospital, deben inscribir al hijo en el Registro Civil. Posteriormente, con la partida de nacimiento, tendrás que ir al consulado para tramitar un certificado que acredite que el niño no va a tener la nacionalidad de sus padres, y un segundo certificado donde acredite que los padres tienen esa nacionalidad”, explica CL Abogados -bufete especializado en extranjería- en su perfil de TikTok.

El recién nacido, al carecer de nacionalidad alguna, es considerado como apátrida y, por tanto, el Estado español le concede la nacionalidad por presunción, “asegurando que no quede desprovisto de derechos”, informa el sitio web España Abogados.

La nacionalidad por simple presunción no se aplica a todas las naciones

Para que el hijo obtenga la nacionalidad española, al aplicársele la simple presunción, los padres deben poseer alguna de las siguientes nacionalidades: Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guinea-Bisáu, Panamá, Paraguay, Perú, Santo Tomé, Portugal y Uruguay.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

La simple presunción no solo reporta beneficios a la hora de facilitar el proceso de obtención de nacionalidad de los hijos, sino que es una puerta de acceso para obtener el permiso de residencia en España. Esto quiere decir que, la nacionalidad obtenida por la descendencia, puede simplificar el proceso para conseguir el permiso de residencia por circunstancias de arraigo familiar. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la autorización de residencia tendrá una duración de cinco años cuando se trate de padre, madre o tutor de un menor de nacionalidad española. Además, este permiso habilita que los beneficiarios trabajen por cuenta propia y ajena.