Edmundo Bal (Ciudadanos) sorprende y reaparece entre el público de ‘La Revuelta’: “Si se meten contigo, llámame”

Anna Castillo en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

El programa de este martes en La Revuelta ha tenido un protagonista inesperado entre el público: Edmundo Bal. El que fuera portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados entre 2019 y 2023, y candidato a presidir la Comunidad de Madrid en 2021, ha sorprendido a David Broncano al formar parte de los asistentes en el Teatro Príncipe de Gran Vía.

Durante el espacio que Broncano dedica al inicio del programa a hablar con el público, una sección ya caldeada por Sergio Bezos en el preshow. “Ricardo se ha traído el pañuelo de color naranja”, ha adelantado Grison, dando pie a que el presentador reconociera a Bal y le preguntara en tono irónico: “¿Candidato de qué era? ¿De UPyD?“.

El exdiputado no se ha cortado y ha entrado en el juego, bromeando sobre su facilidad para hablar en público: “A mí me das un micrófono y no paro”. Y Broncano le ha replicado diciendo que “os pasa mucho a los políticos, que una vez que agarráis ya no soltáis”.

Sin embargo, Bal ha dejado claro que su etapa política ya ha concluido. “Dejé de ser diputado en 2023, soy abogado del Estado. Somos los abogados de Televisión Española”, ha explicado.

En un tono más serie, el expolítico ha revelado que no dejó Ciudadanos por voluntad propia: “A mí me expulsaron”. Y no ha dudado en señalar a su responsable: “Me echó en aquel momento el que era secretario general, Adrián Vázquez, que ahora es eurodiputado por el Partido Popular”.

Edmundo Bal, expolítico de Ciudadanos, entre el público de 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

El presentador, con su habitual ironía, ha preguntado: “¿Amenazáis con volver a presentaros a algo?”, a lo que el abogado del Estado ha respondido con contundencia que “no amenazo a nadie, no me voy a presentar a nada”. Y antes de despedirse, ha dejado una última propuesta a Broncano: “Si se meten contigo, llámame”.

Anna Castillo responde a todas las preguntas clásicas: “De las respuestas más contundentes”

Después de la primera entrevista improvisada, ha sido el turno de la invitada de la noche, la actriz y ganadora de un Goya Anna Castillo, para promocionar su nueva serie en Prime Video, Su Majestad, que se estrena el próximo 27 de febrero.

Antes de entrar al teatro, Broncano la ha presentado como una mujer de 32 años. Entre bastidores, Castillo se ha apresurado a corregir. “Tengo 31, cumplo en octubre. Llevo fatal sumarme años”. De poder elegir una etapa para quedarse, ha señalado que sus 29 fueron los mejores.

Nada más salir, la actriz ha confesado algunas manías que tienen con la limpieza. “Me da mucha satisfacción aspirar, es el momento en el que pienso en mis cosas”, ha comentado. Sin embargo, no todas las tareas del hogar le producen la misma sensación porque, por ejemplo, “lavar los platos, mojarme las manos, no me encanta. Tender y destender no me gusta nada. Cambiar las sábanas me da pereza”, ha admitido. Aun así, ha confesado que la ropa de cama las cambia cada domingo, una rutina que no sigue Broncano, que ha reconocido que lo hace cada tres o cuatro semanas.

Anna Castillo en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

En cuanto a las clásicas preguntas del programa, Castillo dio la clave a por qué tiene esa disciplina con las sábanas. “Por eso cambio las sábanas tan a menudo”, ha declarado, tras revelar que en el último mes había tenido unos 20 encuentros sexuales. Además, ha reconocido que, aunque lleva tiempo con su pareja, la rutina no les ha pasado factura. “Me gusta, me apetece, me sale natural, aunque no soy de mañaneros, soy de siesta y muy de noche. Hay algo en eso de romantizar el sexo por la noche”, ha afirmado muy sincera.

Relacionado con la segunda pregunta típica, sobre el dinero y el patrimonio, Castillo ha dicho: “Estoy guay de pasta. Tengo dinero en el banco, aunque el Goya no te da ni un euro. Pagas por ser académico”, ha explicado. También ha comentado que tiene dos hipotecas, y que cada vez que le entra dinero, lo invierte en ellas. “No sé la cifra del patrimonio real. Me da vergüenza, pero tendré como un millón”, ha reconocido.

Por último, Broncano volvió a hacer la pregunta que tenía abandonada, sobre si se es más machista o más racista. Aunque Castillo no conocía la pregunta, ha contestado muy sincera: “Entiendo que yo, como mujer, me he deconstruido más en el machismo que en el racismo porque es la parte que me toca. Intento con todas mis fuerzas no ser racista y no me lo considero, pero seguramente lo soy más por el hecho de ser mujer”. Con estas respuestas, Broncano ha admitido que han sido “de las respuestas más contundentes”, y ha agradecido su honestidad.