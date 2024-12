España adapta su sistema de vigilancia aérea para hacer frente a misiles hipersónicos ante la amenaza de Rusia

Misil hipersónico de Corea del Norte (KCNA/Reuters)

El lanzamiento por parte de Rusia de un misil hipersónico, a finales de noviembre, ha hecho saltar las alarmas en Europa. Incluso horas después, cuando Vladimir Putin aseguró que no se había tratado de un misil intercontinental, como había afirmado en un principio Ucrania, sino del proyectil experimental de alcance medio Oreshnik 9M729, el temor ante un posible ataque nuclear ruso sobre el viejo continente no disminuyo. La advertencia del mandatario ruso, quien aseguró que “los sistemas de defensa antimisiles creados por los estadounidenses en Europa” no serían capaz de interceptar esta nueva arma, tampoco ayudó a rebajar los nervios en la región.

En este contexto, y ante el riesgo de que Donald Trump cumpla con su promesa de sacar a Estados Unidos de la OTAN y así dejar a Europa a la merced de Moscú, el Ejército del Aire y del Espacio ha decidido tomar cartas en el asunto. En este sentido, la fuerza aérea española se encuentra inmersa en un proceso para adaptar a este nuevo escenario el sistema de vigilancia y control del espacio aéreo del país.

“Esa modificación va encaminada a fortalecer esa capacidad contra misiles hipersónicos e intercontinentales”, ha asegurado esta semana el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general del aire Francisco Braco Carbó, durante un encuentro con medios de comunicación destinado a dar a conocer los planes de la fuerza de cara a los próximos años. “Estamos trabajando para que esté completamente operativo en el menor tiempo posibles”, ha explicado el militar.

De igual manera, el general ha detallado que al mismo tiempo se está prestando suma atención a “esa capa baja donde se mueven todos esos drones de pequeño tamaño”. Al respecto, Braco ha dicho que también se está desarrollando un radar móvil que sea capaz de detectar este tipo de aeronaves remotamente pilotadas o autónomas.

Escuadrón de Vigilancia Aérea 13 (EA)

Radares Lanza 3D

El Ministerio de Defensa adquirió, por 120 millones de euros, cinco radares Lanza 3D a la empresa nacional Indra, en 2021, con los que actualizar los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA) del Ejército del Aire. El primero de estos sistemas fue instalado, el pasado septiembre, en la provincia de Toledo y desde allí será responsable de controlar el espacio aéreo del centro de la península.

Según el acuerdo suscrito por el departamento de Margarita Robles, la empresa tecnológica española implantará cuatro radares de largo alcance fijos Lanza 3D LRR (Long Range Radar) y un radar desplegable Lanza 3D LTR-25 (Long-range Tactical Radar). Además, dentro del proyecto se abordarán desarrollos tecnológicos que permitirán actualizar en el futuro los sistemas Lanza 3D en servicio en los Escuadrones de Vigilancia, lo que supondrá extender su vida útil y mejorar sus prestaciones operativas.

Con los Lanza 3D, el Ejército del Aire prevé reemplazar a los antiguos radares RAT-31 SL/T. Estos sistemas se integran y son un elemento clave, a su vez, del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Antimisil de la OTAN, que protege a los países europeos de la Alianza Atlántica. Una vez completada la entrega de estas nuevas unidades, todos los escuadrones EVA que protegen el espacio aéreo español operarán con radares de Indra que, según la compañía, están dotados de las últimas tecnologías para detectar una amplia gama de objetivos con una sección radar más reducida, es decir, aquellos que utilizan nuevos materiales para pasar inadvertidos.

