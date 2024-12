El lado más personal de Gabriela Andrada: de la relación con su madre a la odisea que pasó antes de obtener su primer trabajo como actriz

Gabriela Andrada en 'La Revuelta' (RTVE)

El rostro de Gabriela Andrada se ha convertido en uno de los más populares a raíz del estreno de la película Pídeme lo que quieras, inspirada en la novela de la escritora Megan Maxwell que lleva el mismo nombre. El filme está siendo todo un éxito y, en consecuencia, la intérprete, que es la protagonista, está adquiriendo una gran popularidad. Sin embargo, para muchos sigue siendo un rostro desconocido, ¿qué nos queda por conocer de Gabriela Andrada?

Nacida en 1999, la actriz siempre tuvo claro que su vocación era la interpretación, por lo que se volcó por completo en “convertirse en la persona que siempre quiso ser”, según afirmó en una entrevista para la revista de moda y tendencia Folie. Así, compaginó su Bachillerato en Artes con clases particulares para ganarse la vida. Poco después, realizó un Grado en Cinematografía y Artes Audiovisuales en TAI, con mención especial en guion, y otros cursos de interpretación.

Sus conocimientos y destrezas le llevaron a trabajar pronto de lo suyo, apareciendo en series como Sequía, Los Protegidos: ADN y Herederos de la Tierra. En cuanto a películas, se la puede ver en cintas como Culpa mía y Culpa nuestra, donde dio vida a Sofía. Su gran salto a la fama tuvo lugar en 2023, cuando protagonizó Culpables, la saga de éxito de novelas juveniles de Mercedes Ron.

Gabriela Andrada en los Premios Iris de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ( Óscar Ortíz Díaz / Europa Press)

Su lado menos conocido

Ahora, su rostro forma parte de Pídeme lo que quieras, un filme que, sin duda, le estrellará a la fama. Sin embargo, hubo un tiempo en el que no todo iba sobre ruedas, pues fue muy difícil para Gabriela Andrada abrirse camino en el mundo cinematográfico. “Ojalá mi madre me hubiera ‘colocado’ en algún lado. Me habría ahorrado meses de llorar sola en mi cuarto, sintiéndome insignificante. Cuando decidí empezar a actuar, fue en gran parte porque mi madre me animó; me dio el empujón que necesitaba y creyó en mí mucho antes de que yo misma lo hiciera. Mi madre viene de orígenes muy humildes, de un pueblo perdido en el norte de México, y todo lo que tiene ha sido a base de años de dedicación y esfuerzo”, manifestó en Folie.

“Esa es la educación que me ha dado, aunque yo tengo muchos más recursos que ella cuando empezó. A mi madre le ha perdido siempre el honor y la responsabilidad. Nunca ha hecho trampas. Tanto es así que llegué a hacer 100 castings antes de llegar a tener mi primer papel”, continuó asegurando al ya citado medio, dejando entrever que sus inicios no fueron nada fáciles.

Gabriela Andrada protagoniza 'Pídeme lo que quieras' (Europa Press)

Gabriela Andrada es hija de la reconocida presentadora, Minerva Piquero, quien se convirtió en un pilar y un referente en su vida. Tanto es así que, incluso, afirmó que si no tenía suerte en el mundo del cine, intentaría ser reportera, así lo dejó saber en la premier de Fly Me to the Moon. “Ella es mi mayor apoyo. Incluso en esta película. ¡Hasta me daba tips para interpretar mejor las escenas eróticas! Es que con mi madre tenemos ese tipo de conversaciones cada dos por tres. Es mi mejor amiga, lo sabe todo sobre mí y por eso tiene la capacidad de aconsejarme bien. Me ve tal y como soy... Y esa es una suerte enorme”.

En cuanto a su vida sentimental, se encuentra soltera. “No sé si tengo pretendientes. Pero si hay alguno... Es porque seguro que aun no me conoce en profundidad. Solo tengo amigos gays. De hecho, tengo uno que es como mi marido... ¡Y no hay manera de traerle a la otra acera! Le digo ‘podríamos tener unos hijos maravillosos’ y él me dice ‘olvídate’. Pero tampoco es que quiera ser madre. No sé, me siento como Victoria Abril en una película de Almodóvar”, afirmó en la premiere.

“Soy esa mujer hetero, que ya es casi más marica que hetero. Estoy tan rodeada de gays, que ya soy una mujer gay. No sé cómo hablar con un hombre entero de manera normal. Pero en las películas es diferente. Saco otra personalidad y me divierto mucho jugando a la sensualidad, que es algo a lo que siempre he jugado un poco”, añadió.