El duro relato de Marga Prohens, presidenta de Baleares, sobre la esclerosis múltiple que sufre: “La palabra crónica a los 19 años es muy dura”

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha revelado que padece esclerosis múltiple en 'Hoy no es siempre'

La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, ha confesado que padece de esclerosis múltiple desde los 19 años en una entrevista realizada el pasado martes 3 de diciembre. Sus declaraciones se han difundido durante el preestreno del cortometraje ‘Hoy no es siempre’.

La presidenta de 42 años ha afirmado que esto ha marcado su “forma de entender la vida”, por lo que ahora vive “la vida con pasión”. También ha admitido que “jamás lo había contado por pudor, porque no soy referente de nada”.

La confesión de Marga Prohens sobre su enfermedad

La jefa del ejecutivo autonómico balear ha compartido un fragmento de sus declaraciones en el programa de ‘Hoy no es siempre’, donde ha asegurado que no puede estar “más que agradecida y orgullosa de nuestra sanidad pública”. Asimismo, ha confesado que la enfermedad autoinmune no le impide mantener una vida plena: “Estoy bien”, ha remarcado.

En el cortometraje, donde ha intervenido junto a otras personas que padecen esclerosis, la presidenta balear ha explicado cómo se enteró de su diagnóstico, en un momento en el que estaba “empezando la vida”. Prohens supo que tenía esta dolencia crónica durante su etapa de estudiante universitaria en Barcelona.