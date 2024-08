Maite Galdeano revela el motivo de su disputa con Kiko Jiménez y pide perdón a Sofía Suescun: “Me arrepiento”

Maite Galdeano en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Una semana después de que Sofía Suescun desvelase el origen de la disputa familiar con su madre, Maite Galdeano, en ¡De Viernes!, ahora es ella quien ha tomado su relevo. La de Pamplona se ha sentado junto a Beatriz Archidona y Santi Acosta para contar su verdad del conflicto y poner sobre la mesa los diferentes enfrentamientos que ha tenido con su hija y su pareja, Kiko Jiménez.

“Solo quiero tener una relación madre e hija mucho más sana”, “Ella no está bien, necesita ayuda y yo no tengo fuerza” o,”Ahora mismo, lo más sano es distanciarme y esperar a que ella reconozca sus errores”, son tres de las frases más destacables del desgarrador testimonio que la finalista de Supervivientes All Stars dio durante su paso por el formato de Mediaset. Todo indica que su madre ha escuchado la versión que Sofía contó en el programa y, la noche de este viernes, 30 de agosto, no ha dudado en reconocer las cosas que ha hecho las cosas mal.

Al principio de la entrevista, la que fuera concursante de Pesadilla en el Paraíso ha afirmado que su hija era una “mentirosa”, dejando entrever que su versión del conflicto no se correspondía con la realidad. Sin embargo, a medida que avanzaba el diálogo, esta fue cambiando de parecer, tanto es así que ha desvelado que el objetivo de su visita al plató no es otro que comunicarse con su hija, con quien no se habla desde principios de agosto.

Maite Galdeano en el video promocional de su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Te pido no perder la familia”

Emocionada y completamente rota, Maite Galdeano ha pedido perdón a su hija. “Me siento mal por si yo he fallado y ella se siente mal. Siento mucha pena”, ha manifestado, visiblemente triste por la situación que atraviesa su familia. “Espero que Sofía me escuche, que me oiga. Que escuche todo lo que voy a decir y que me llame. Me encantaría”, ha agregado, teniendo la esperanza de que la influencer vuelva a comunicarse con ella.

Acto seguido, Maite Galdeano ha confesado que las actuaciones que ha tenido con Sofía “habían podido agobiarla”, pues apenas las exigencias de su parte eran tales que esta podría haberse sentido acorralada. Eso sí, no ha dudado en recriminarle a su hija que no haya podido hablar de esta situación en la intimidad de su hogar y que, en su lugar, lo haya sacado a la luz en un programa de televisión.

“He podido ser una madre intensa, por dar amor y cariño, y me he podido meter en su relación, lo reconozco, pero nunca desde el daño, siempre desde el amor de madre”, ha reconocido, añadiendo que en alguna ocasión ha llegado a decirle a Kiko Jiménez que “Sofía no es para ti”. “Puedo reconocer que he echado leña al fuego con Kiko, pero no por dañar, sino porque he visto cosas feas. Me he metido en su vida y no es la forma correcta. He perdido la batalla y lo he hecho mal, por eso estoy aquí”.

“Me arrepiento, pero Sofía me tenía que haber dicho de hablar o de ir al psicólogo, incluso los cuatro. Por eso pido ir a una mediación. Te pido no perder a la familia. Yo pediría perdón por haberme metido en la relación, voy a saber respetar y estar en mi sitio de madre. Tenemos todos que reconducir, pero con lazos de amor”, ha dicho, dejando entrever que se siente arrepentida por lo sucedido.

Su disputa con Kiko Jiménez

Otro de los temas de los que también ha hablado Maite Galdeano ha sido de su dinamitada relación con Kiko Jiménez. Para ello, ha reiterado que el conflicto con su hija empezó con un episodio que ella misma contó a través de sus redes sociales. “Esa parte creo que Sofía se la ha saltado para proteger a su novio. Pero yo fui testigo presencial. Y esa es la realidad y la verdad”, ha afirmado.

“El detonante es que Kiko Jiménez, dos días antes de irse Sofía a Supervivientes All Stars, hace llorar a mi hija. Entra en la finca, le digo que tuviese cuidado con el perro que iba a salir a la carretera. Me recriminó y dijo que estaba harto de mí”, ha comenzado a detallar, agregando que por esa razón aseguró a Sofía que mientras que ella estuviera en Honduras no quería que Kiko se acercara al domicilio.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en una imagen compartidas en redes sociales (@sofia_suescun)

El hecho que hizo que todo saltara por los aires tuvo lugar la noche anterior a la bronca en el gimnasio de la que habló Sofía en su entrevista. Maite se ha remontado al momento en el que los tres estaban en el salón viendo ¡De Viernes!, donde Sofía había ido tras el fin de Supervivientes All Stars. “Cuando empiezan a salir las cosas, Kiko se levanta, enraizado, y en voz bastante alta le dice ‘que a ver si ella piensa que eso es normal’, si no cree que ha quedado como la puta de España”, ha narrado la de Navarra, quien ha caracterizado estas palabras como una humillación hacia su hija.

Según su testimonio, la influencer no hizo nada al respecto y fue ella quien sacó la cara por su hija. “A mi me dan los nervios y me empiezo a comer un trozo de piña y un melocotón. Luego, voy a donde están ellos y le insistí a Sofía que ya era suficiente, que viniera a casa, que ya estaba bien”. Al día siguiente, fue cuando tuvo lugar la otra gran discusión entre madre e hija en el gimnasio. “Le dije ‘¿A ti te parece bien la actitud que tuvo ayer tu novio ante ti, con esas palabras y como se te dirigía? Porque a mí me parece fatal’. Y ahí sí empecé a decirle que le tenía que dejar”, ha manifestado, dejando entrever que esto fue lo que hizo estallar a Sofía.