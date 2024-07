Tony Spina abandona el plató tras su duro enfrentamiento con Kiko Jiménez en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’: “Esto no es un juego”

Tony Spina en 'Supervivientes: Conexión Honduras' (MEDIASET)

Supervivientes All Stars está llegando a su recta final y los concursantes comienzan su estrategia para poder hacerse con el gran premio del programa y el título de ser el mejor superviviente de nuestro país. La presión de Honduras también se palpa en España y los humos están cada ver más cargados. Uno de los protagonistas el pasado domingo fue Tony Spina, pareja de Marta Peñate, quien abandonó el plató tras pronunciar la frase: “Para mí esto no es un juego. Esto es entretenimiento, pero yo no me estoy entreteniendo”.

El motivo de su enfado fue Kiko Jiménez, pareja de Sofía Suescun y exconcursante de la pasada edición de Supervivientes. Al frente de Conexión Honduras se encontraba Sandra Barneda, quien preguntó a Kiko sobre las duras palabras que había tenido con Tony: “¿Te arrepientes de lo que has dicho?”. Sin embargo, el jienense dio marcha atrás e insistió en que eso no había salido de su boca.

Algo que provocó la indignación en plató y Adara Molinero le reprochó sus palabras a Tony: “Baby show. Lo has dicho. No hay nada que lo justifique y que saques ese tema. Eso es muy doloroso”. Y es que, la pareja lleva varios meses intentando tener un bebé y han retransmitido con sus seguidores lo difícil que es el proceso para ellos. Por lo tanto, en cuanto Kiko ha sacado el tema en plató, insinuando que ambos se están beneficiando de ello, la pareja de Marta Peñate no ha querido continuar.

Kiko Jiménez y Tony Spina en 'Supervivientes: Conexión Honduras' (MEDIASET)

La justificación de Kiko Jiménez

El novio de Sofía Suescun tampoco se encuentra en un buen momento, y desde que regresó del Caribe hace poco más de un mes y conoció que su novia se volvería a unir al concurso de nuevo, no ha vuelto a ser él al 100%. Además, también ha confesado que la situación le ha sobrepasado en varias ocasiones: “Estoy deseando que vuelva. No puedo más. Igual que nos quiere mucha gente, también hay otra que no nos quiere”.

“Porque se cree que van a echar a Sofía. Pues mira, ya está. Si viene a casa pues ya está, yo feliz de que venga a casa y me ha llamado amargado. Yo le he dicho que yo amargado no estoy. Estoy pleno, como mi novia. Ya está bien. Que tengamos que soportar todos los golpes del mundo. Él automáticamente ha hecho como hizo allí su novia: beneficiarse de eso para montar aquí un show, que les viene muy bien. Aquí los únicos que quieren meter victimismo son Marta y Tony”, así se ha justificado Kiko de las acusaciones de Tony Spina.

Bosco y Sofía en 'Supervivientes All Stars' (MEDIASET)

Sofía se encuentra en la cuerda floja junto a Lola y Marta, una de las tres abandonará Honduras el próximo martes en Tierra de Nadie. De esta manera, la reina de los realities se enfrentará a otras dos grandes de Telecinco. Sin embargo, su concurso no está siendo lo que ella buscaba y desde casa Kiko Jiménez está teniendo que hacer frente a rumores de infidelidad con Bosco.

Todo después de que se publicaran imágenes de ellos dos en las que se les podía ver prácticamente dándose un beso en mitad de la noche. “Yo no podía dormir, ella me daba masajes y yo se lo agradecía muchísimo. En ese vídeo no sale nada porque no ha habido nada. Sí hubo besos, pero en la mejilla”, explicó el último expulsado en Conexión Honduras el pasado domingo.