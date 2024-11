Primera oportunidad para probar las revelaciones de Aldama: declara ante el juez su exsecretaria, “la que más sabe” sobres sus negocios

El presunto comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, tras quedar en libertad provisional. (EFE/Sergio Pérez)

Si hay una persona que ha estado cerca de Víctor de Aldama, el conseguidor que disparó contra medio Gobierno ante el juez del caso Koldo, en la última década es su exsecretaria, Piedad Losada. Por sus manos ha pasado infinidad de documentación sobre los negocios del comisionista confeso, además de ser la guardiana de su agenda, en la que pudo hacer constar reuniones con personalidades de relevancia para la causa. Su declaración en la Audiencia Nacional este martes es la primera oportunidad para corroborar las revelaciones que hizo Aldama en su inédito interrogatorio.

“Es la que más sabe”, responden fuentes jurídicas del caso a preguntas de Infobae España sobre el paso de Piedad en el juzgado. Al comparecer en calidad de testigo, la secretaria de Aldama tiene la obligación de decir la verdad ya que, en caso contrario, podría enfrentarse a una acusación por falso testimonio. Por ello, algunas acusaciones populares personadas en la causa confían en que Piedad sea “capaz de cantar” y aporte nuevos datos de relevancia para la investigación.

De seguro, buena parte del interrogatorio a la testigo versará sobre el contenido de la agenda del empresario, de la que supuestamente se encargaba la testigo. Será una buena oportunidad para acreditar las reuniones de Aldama con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y otros implicados en la causa. Pero acusaciones como Hazte Oír quieren ir más allá e interrogar a Piedad sobre posibles encuentros del comisionista confeso con Pedro Sánchez -además de la foto en el acto del PSOE de 2019- y Begoña Gómez, a la que el comisionista ubicó en una reunión con Teresa Ribera.

Las fuentes también apuntan que la exsecretaria de Aldama podrá acreditar la relación contractual del empresario con Globalia, en favor de la que influyó en el Ministerio de Transportes en aras de lograr el rescate de la aerolínea Air Europa en 2020, tal y como reflejó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes. Según las informaciones conocidas hasta ahora, la matriz de Air Europa, cuyo CEO era Javier Hidalgo, contrató por primera vez a Aldama días después de una reunión en la que supuestamente participó Begoña Gómez y que se celebró en San Petersburgo (Rusia).

Las acusaciones populares creen que Piedad también puede esclarecer la “génesis” de la trama que extendió sus tentáculos a las comisiones por la compra de mascarillas, el llamado Delcygate, la infiltración en los servicios antiterroristas de la Guardia Civil, el rescate de Air Europa, etc.

“Tiene fotos de él con el súper jefe”

En el sumario de la causa figuran varias conversaciones intervenidas por la Guardia Civil en las que participa la exsecretaria de Aldama. En una de ellas, traslada al titular de Soluciones de Gestión (empresa de la trama), Juan Carlos Cueto, que dos personas deben firmar sendas cartas para justificar los servicios que prestaron a Soluciones las empresas de Aldama (MTM 180 Capital y Deluxe Fortune), con las que habría ingresado unos 6,5 millones de euros.

Piedad advirtió a Cueto que el presidente de la empresa adjudicataria de un contrato de Soluciones para la adquisición de mascarillas no la había firmado y había asegurado no conocer a Aldama ni a sus sociedades. “Que Isra no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el súper jefe. Que ya sabe quién es (ininteligible), súper jefe en esta historia”, le aleccionó la exsecretaria de Aldama.