El Gobierno apunta a Mazón por su tardanza en alertar a los valencianos cuando la situación era “dramática” y el PP dispara contra Teresa Ribera

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informa al pleno del Congreso sobre la gestión del Gobierno ante la catástrofe de la DANA. (P. Gandul/EFE)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este miércoles en el Congreso a petición propia para explicar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con la DANA. Dos semanas después de la catástrofe natural, el dirigente socialista ha insistido en apuntar la responsabilidad del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por tardar en intervenir en los avisos y en solicitar la intervención del Ejército, a pesar de que la situación “era objetivamente dramática”.

Torres ha dedicado parte de su intervención a hacer una cronología del día de la tragedia, el pasado 29 de octubre, a tenor de los datos constatados “en los expedientes” para justificar la actuación del Gobierno antes y después del impacto de la gota fría, que azotó especialmente la provincia de Valencia. Ha destacado que todas las solicitudes de intervención se hicieron “bajo el mando y la competencia de la comunidad”, al albur del marco “normativo y competencial”.

El ministro ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó el aviso de naranja a rojo para el litoral sur de Valencia a las 7.31 horas, pasando a rojo para el litoral norte a las 07.52 horas. Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó a las 12:07 horas del incremento de caudal en el barranco del Poyo, pero “en ningún caso la Confederación Hidrográfica activó o desactivó aviso de alerta alguna porque no es competente ni en una cosa ni en la otra”.

Torres ha matizado que los avisos los emite la Aemet y las alertas son competencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma. Pese a estas advertencias, la Generalitat Valenciana no activó el nivel 2 para toda la provincia de Valencia hasta las 19.17 horas, y media hora más tarde, a las 20.00 horas, envió un mensaje masivo de alerta a la población a través de un SMS. También, la intervención de la UME se pidió a las 20.36 horas para toda la provincia cuando ya se habían producido lluvias e inundaciones y la situación era “objetivamente dramática”, ha apuntado Torres.

El PP recrudece su ofensiva contra el Gobierno central

Por su parte, el PP ha dado por finalizada su tregua al Gobierno. Después de torpedear este martes la candidatura de Teresa Ribera para convertirse en comisaria del nuevo Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen, los de Alberto Núñez Feijóo han recrudecido sus ataques contra la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, y por extensión, contra el presidente del Gobierno, a quien se le acusa de actuar por “cálculo político” y no poner todos los medios.

El diputado popular César Sánchez, lejos de hacer autocrítica y reconocer errores de la administración valenciana, ha criticado que en la gestión de la DANA “no ha fallado la política, no ha fallado el Estado, ha fallado el Gobierno” de Pedro Sánchez. “Nos preguntamos cuántos recursos y cuanta ayuda no ha llegado a la Comunidad Valenciana por no haber declarado la emergencia”, ha cuestionado.

Asimismo, el PP pone el foco en los avisos, que dependen de organismos gestionados por el Gobierno, como la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar. “Hay errores políticos, hay errores humanos y luego hay cálculo político para convertir una tragedia natural y humana en una oportunidad”, ha declarado para apuntar a Pedro Sánchez.

La líder de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha cargado contra el Gobierno autonómico de Mazón, que “está de mierda hasta el cuello”. “No sé si el Gobierno valenciano dormirá por las noches”, ha lamentado la representante de la formación valenciana. Con todo, ha asegurado que las consecuencias materiales de la DANA “eran difíciles de evitar”, pero la pérdida de más de 200 vidas humanas son “por irresponsabilidad del Gobierno valenciano”, y por eso, “Mazón tiene que dimitir y empezar a preparar su defensa judicial”.

Enviado el aviso 'EsAlert' a las zonas con aviso rojo por lluvias en Málaga.