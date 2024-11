La Audiencia Nacional suspende la orden de Sanidad que limitaba la realización de operaciones estéticas a médicos especialistas en cirugía plástica

procedimiento médico, cara, face, doctor, doctora, médico, médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Audiencia Nacional ha decidido suspender de manera cautelar la Orden del Ministerio de Sanidad que regula la autorización de centros y servicios sanitarios, específicamente en lo que respecta a las intervenciones de cirugía estética. Esta normativa, conocida como Orden SND 1002/2004, estipulaba que dichas intervenciones debían ser realizadas exclusivamente por médicos con especialidad en cirugía plástica, estética y reparadora o en otras especialidades quirúrgicas afines.

La medida cautelar fue solicitada por la Asociación Española de Cirugía Estética y un particular, quienes argumentaron que la aplicación de la Orden podría comprometer la finalidad legítima de su recurso y no causaría perjuicio a los intereses generales. Según los magistrados, la Orden modificaba el anexo del Real Decreto 1277/2003, que establece las bases generales para la autorización de centros y servicios sanitarios, al restringir el ejercicio profesional en la Unidad U-47 a médicos especialistas, lo cual no estaba previsto en el decreto original.

La normativa, aprobada en septiembre, buscaba asegurar que las intervenciones quirúrgicas con fines estéticos fueran realizadas por profesionales con la formación adecuada. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha considerado que esta restricción podría limitar el ejercicio profesional de médicos no especialistas, lo que motivó la suspensión cautelar de la Orden.

La Orden Ministerial de Sanidad

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado mes de septiembre esta Orden Ministerial que establecía restricciones sobre quiénes pueden realizar cirugías estéticas en España. La medida surgió tras la trágica muerte de Sara, una mujer que falleció después de someterse a una intervención en un centro sin las garantías necesarias. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó que esta normativa buscaba evitar que tragedias similares se repitan, asegurando que solo profesionales debidamente cualificados puedan llevar a cabo estas operaciones.

La orden modificaba el Real Decreto 1277/2003, actualizando la definición de la Unidad Asistencial de Cirugía Estética. Según el BOE, solo los médicos con especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora o en otras especialidades quirúrgicas que incluyan competencias en cirugía estética en su programa formativo oficial podrían realizar estas intervenciones. Esta decisión respondía al notable aumento de intervenciones estéticas y la proliferación de centros que las ofrecen, lo que ha generado una demanda social y sanitaria para un mayor control de esta actividad.

Los médicos advierten de los riesgos del intrusismo en la cirugía estética, ya que en el último año ha habido un aumento de denuncias por negligencias médicas

En septiembre de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno a modificar el decreto para prevenir el intrusismo y garantizar que todas las actividades sanitarias sean realizadas por profesionales cualificados. La nueva orden ministerial fue vista como un paso en esa dirección, buscando restringir la realización de procedimientos de cirugía estética a aquellos profesionales con la formación específica necesaria.

La ministra García, a través de un video, subrayó en ese momento la importancia de esta medida como una victoria para la familia de Sara, cuya lucha fue clave para lograr este cambio. Con esta normativa, el objetivo principal era el de avanzar hacia un sistema de salud más seguro, donde las cirugías estéticas fueran realizadas únicamente por profesionales con la formación adecuada, en áreas directamente relacionadas con su especialidad médica.