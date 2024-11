Carlos Alcaraz y Andy y Lucas defienden públicamente a Ángel Gaitán: “Te propongo para el Príncipe de Asturias”

Ángel Gaitán en el programa 'Horizonte'.

La labor del famoso mecánico de TikTok, Ángel Gaitán, en el reparto de ayuda humanitaria y la colaboración en las tareas de limpieza de los municipios valencianos más afectados por los efectos de la DANA está atrayendo comentarios positivos y negativos en redes sociales. Hay quienes elogian a Gaitán sus esfuerzos por realizar el trabajo que deberían hacer las administraciones públicas, y otras personas que le achacan su afán de protagonismo y su interés por hacer de la tragedia algo con lo que ganar seguidores e interacciones en redes sociales.

Las muestras de apoyo a Ángel Gaitán, quien regenta un taller de vehículos en Aranjuez, han llegado desde varios sectores de la sociedad española, personajes públicos incluidos. Gaitán regresó este pasado fin de semana a Madrid, después de haber estado numerosos días, ininterrumpidamente, en los pueblos del área metropolitana de Valencia, repartiendo comida, material de limpieza y sanitario, y equipos especializados en el alumbramiento de las calles, extracción de agua y generadores de electricidad. El colaborador del programa Horizonte de Cuatro anunció que consiguió reunir “1.200.000 euros” a partir de aportaciones de personas que colaboraron para adquirir bienes para los afectados por la DANA.

La impotencia de Alcaraz por no poder ayudar

Una de las figuras públicas españolas que han mostrado su apoyo a Ángel Gaitán ha sido Carlos Alcaraz. El tenista murciano, número tres del ranking ATP, se encuentra en Turín, donde disputará el torneo ATP Finals, y aprovechó uno de sus ratos libres para grabar un vídeo en el que agradeció al mecánico su labor y expresó su “impotencia por no poder ayudar y estar ahí”. “Ángel, tío, es que veo los vídeos y todavía me cuesta asimilarlo y creerlo. Sobre todo me da una impotencia tremenda no poder ayudar y estar ahí. Estoy aquí en Turín entrenando, empiezo el lunes y lo que pienso es hacerlo lo mejor posible para Valencia y todos ellos. De nuevo, no voy a parar de agradecerte todo lo que haces por ellos, por España, y que estés al mando de una gestión que deberían hacerlo otros, pero gracias a Dios te tenemos a ti”, dice el mensaje que compartió Iker Jiménez en su cuenta de X (antes Twitter).

‘Andy y Lucas’ aboga por el “Príncipe de Asturias” para Gaitán

Al igual que el tenista español, Carlos Alcaraz, Lucas González Gómez, más conocido como Lucas del dúo musical Andy y Lucas, ha publicado un vídeo a la cuenta de TikTok (@Andyylucasoficial), donde ha subrayado la labor “altruista” de los voluntarios que se han acercado a los pueblos valencianos para poner su granito de arena. También, ha defendido a Ángel Gaitán como candidato a ganar el “Príncipe de Asturias” —el premio no se llama así desde 2014, año en el que Felipe VI fue coronado rey de España y la infanta Leonor adquirió el título de princesa—.

“Quiero resaltar la labor encomiable que están haciendo Ángel Gaitán e Iker Jiménez. A Ángel Gaitán lo conozco de hace tiempo y es un tipo, el cual si hubiera diez como él, alucinaríais. Lleva ayudando a muchísimas personas. Ha dejado su taller lleno, se ha ido para allá, ha hecho llamadas… Yo, como ciudadano español, os doy las gracias y el pueblo español os debería dar las gracias también. Os propongo para ser ‘Príncipe de Asturias’. Literal”, ha explicado en un vídeo en el que insta a la población a estar “todos a una”.

