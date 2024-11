El PP valora usar su mayoría absoluta en el Senado para elegir la cúpula de RTVE pese a criticar al Gobierno por crear “Telesánchez”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, y el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán. (Carlos Luján/Europa Press)

El PP sigue valorando a estas alturas su participación en la elección de los cuatro candidatos de RTVE que le corresponden al Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta. Esta decisión permitiría a los populares contar con cuatro asientos en el nuevo Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Fuentes populares de la Cámara Alta señalan que no lo tienen decidido todavía a pesar de rechazar el proceso de renovación de la cúpula del ente público, acusando a Pedro Sánchez de querer “asaltar” RTVE para crear “Telesánchez”.

El principal partido de la oposición ya declinó participar en la elección de los vocales en el Congreso, donde el PSOE consensuó con sus socios los 11 candidatos que le corresponde a esta cámara. Los populares se ausentaron de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, que avaló este miércoles por 180 votos a favor y 33 votos en contra (Vox) a los vocales del Consejo de Administración de RTVE propuestos por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos.

Se da el caso de que la mayoría están muy vinculados a estos partidos. Entre ellos, destacan Esther de la Mata, que fue directora de Comunicación del ministro Félix Bolaños; Angélica Rubio, directora de elplural.com, trabajó en Moncloa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero; Mariano Muniesa fue incluido en la candidatura de Pablo Iglesias en las elecciones de 2021 en la Comunidad de Madrid; Miquel Calçada fue en las listas de Junts pel Sí y propuesto como senador; y Sergi Sol fue colaborador de Oriol Junqueras (ERC).

El siguiente paso es la votación en el Pleno, prevista para el próximo martes. Todo apunta a que la propuesta del Congreso saldrá adelante en la segunda votación, 48 horas después de la primera, ya que esta está avocada al fracaso. Precisamente, el principal cambio del nuevo sistema de elección es que ya no será necesaria la mayoría de tres quintos para elegir a los miembros de la cúpula de RTVE en cualquiera de las dos cámaras: cuando no se alcancen los 210 votos favorables, la mayoría requerida será la absoluta (176 diputados).

Esta modificación se incluyó en un real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de octubre. El Gobierno sorprendió con una norma que amplía de 10 a 15 integrantes el número de miembros del Consejo de Administración de RTVE. Con esta nueva composición, se da más peso al Congreso, donde Pedro Sánchez reeditará previsiblemente la mayoría absoluta que le invistió hace poco más de un año y rechazó hacer presidente al líder del PP. La Cámara Baja podrá elegir a 11 consejeros en lugar de los seis actuales, mientras el Senado elegirá al mismo número de consejeros (cuatro).

De esta manera, el PP se lanzó en tromba contra el Ejecutivo de coalición. “Teniendo en cuenta la política del Gobierno con respecto a la toma de las instituciones, todo parece indicar que van a por una más y que lo que quieren es el control absoluto de Radiotelevisión Española a través de ese decreto”, señaló el portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado. Entre otras muchas más críticas, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, calificó la reforma de “grave cacicada”, acusando al Gobierno de controlar RTVE “por decretazo” para convertir este ente público en “Telesánchez”.

El PP permitirá tramitar el proceso de elección en el Senado

Los populares, que también se ausentaron del debate sobre el real decreto de RTVE celebrado el día después de la tragedia provocada por la DANA, arremetieron este jueves nuevamente contra el PSOE y sus socios por volver a dar prioridad a la votación de los nombramientos del nuevo Consejo de Administración de RTVE la próxima semana. Si bien, pese a tildar de “asalto” el procedimiento para designar a la cúpula del ente público, se remitió al Senado cuando fue preguntado por la estrategia de su partido sobre la tramitación del proceso de elección en esta cámara.

En este sentido, fuentes del PP de la Cámara Alta sostienen que la decisión no está tomada, dejando en el aire la posibilidad de emplear su mayoría absoluta para decidir sobre los cuatro candidatos. Por lo pronto, al cierre de esta publicación, estas voces auguraban que el PP permitirá este viernes que se inicien los trámites en el Senado para designar a los consejeros de RTVE. No obstante, los socialistas son reticentes y no descartan que los populares intenten torpedear el proceso en la Cámara Alta.

Para agilizar la elección de la nueva cúpula de la corporación pública, el real decreto-ley establece que las Presidencias del Congreso de los Diputados y el Senado tendrán que iniciar el procedimiento de elección de los 15 miembros “en el plazo de quince días naturales desde su entrada en vigor”. “Este proceso habrá de concluir en el plazo de quince días desde su inicio, de tal modo que el nuevo Consejo quede elegido en un periodo máximo de 30 días”, explicó el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Carlos Mazón reclama al Gobierno 31.402 millones de euros para paliar las consecuencias de la DANA en Valencia.