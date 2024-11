Verti cede ante la presión en redes: la aseguradora quería cobrar la póliza del coche siniestrado de un afectado por la DANA

Varios bomberos buscan a personas entre coches, a 2 de noviembre de 2024, en Alfafar, Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Lorena Sopêna - Europa Press)

Hace ya más de una semana que la DANA arrasó con parte de la Comunidad Valenciana. Por el momento, hay más de 200 fallecidos y 93 desaparecidos. Los afectados y voluntarios continúan limpiando las zonas más perjudicadas por el temporal. Y ahora llega el momento de contabilizar los daños materiales. En este punto es fundamental entender que las aseguradoras contratadas no se hacen cargo de nada, ya que estas no cubren los daños producidos por “riesgos climáticos extremos”, como puede ser una inundación. Es el Consorcio de Compensación de Seguros el que se encarga de indemnizar a los afectados (aunque para poder recibir estas indemnizaciones es fundamental tener contratado un seguro).

Sin embargo, algunas aseguradoras están haciendo un esfuerzo significativo para apoyar a los afectados y simplificar los trámites administrativos, mientras que otras, en lugar de facilitar, complican el proceso. Eso es lo que ha denunciado este miércoles José Sabater (@sabater_garcia), un usuario de X (antes Twitter) y afectado por la dana, que ha publicado cómo la aseguradora digital de MAPFRE, que es Verti, se ha negado a cancelar la póliza de su coche siniestrado por la DANA.

Sin coche y con 533 euros de póliza que pagar por un automóvil siniestrado

“Que se entere todo el mundo lo que hace VERTI y MAPFRE con sus clientes afectados por la DANA. El pasado 29 de OCTUBRE perdimos el coche a causa de la DANA, quedó totalmente siniestro. Casualmente la póliza del seguro de coche se nos renueva el 16 de Noviembre. Y teníamos hasta el 27 de Octubre para dar de baja la póliza sin dar explicación ni documentación ninguna. A fecha de hoy, como estamos fuera de plazo, la aseguradora nos pide la baja del vehículo en DGT”, comienza explicando el joven.

“Pero para conseguir este certificado hay que llevar el coche a un desguace (algo completamente imposible, ya que están fuera de servicio y no hay servicio de grúas). Nuestro coche ahora mismo se encuentra debajo de dos vehículos, completamente siniestro, abandonado en el polígono de Ribarroja como tantos. Aun enviándole fotos de la situación y del estado del coche a VERTI (nuestra aseguradora) nos dicen que no les sirve y no nos dejan cancelar la póliza porque estamos FUERA DE PLAZO”, continua en el hilo. Dos días después de que finalizara el plazo de cancelación, llegó la DANA, por lo que José llego a verse sin coche y con 533 euros que pagar por la póliza de un coche que ya no se puede usar por estar siniestrado.

“Llevamos 9 años con ellos, aparte tenemos seguro de otro coche y de hogar con ellos, nunca hemos pasado un parte de accidente y así nos tratan. No tenemos suficiente con lo que estamos viviendo y lo que hemos perdido como para que encima nos quieran cobrar más dinero (…)”, finalizaba Sabater. Se trata de una denuncia que ha dado sus frutos, porque horas después de la publicación, y ante la presión de los comentarios de otros usuarios en la red social, Verti se puso en contacto con el damnificado para arreglarlo.

Mapfre ha asegurado a Infobae España que las circunstancias específicas producidas por el temporal están llevando a preguntas y situaciones para las que no se tienen antecedentes en la compañía, y a esto atribuyen el motivo de que el proceso fuera tan lento: “La realidad es que se trataba del primer caso de estas características en este contexto tan complicado en el que nos encontramos, y al no tener precedentes, a veces la respuesta no puede ser tan ágil como nos gustaría”, han argumentado en su versión de los hechos.

Cuál es el plazo para dar de baja un seguro

Un contrato de seguro suele tener una duración de un año y se renueva automáticamente al final de cada periodo. Sin embargo, puede suceder que el beneficiario quiera cancelarlo.

Como explica el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, para formalizar la cancelación, es necesario notificarlo a la aseguradora con un mes de antelación, mientras que si es la compañía la que quiere finalizar el contrato tiene que comunicarlo, al menos, dos meses antes.