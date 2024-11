Estos son los alimentos que nunca debe comer tu gato: son tóxicos, provocan diarreas, vómitos y fallos sistémicos

Un gato en el exterior (Wikimedia)

Es muy común en los tiempos que corren el humanizar seriamente a los animales de compañía. Lo más probable es que se deba a que cada vez es más difícil poder permitirse una descendencia, pero lo cierto es que es mucha gente que trata a su gato o a su perro como si se tratase de un bebé humano: ya son muchos comercios los que, por ejemplo, hacen catering a la gente que se relaciona de esta manera con sus animales y venden los llamados pup cups, pequeñas tazas de nata montada para ofrecer a los perros. Es importante recordar, sin embargo, que los animales no pueden procesar correctamente algunos alimentos que los sistemas digestivos humanos digieren con total normalidad y sin ningún problema, y que muchos alimentos pueden tener efectos negativos para su salud.

Según la página web de Purina, una marca de comida de animales de compañía, hay una serie de alimentos que los gatos no deben tomar por considerarse peligrosos o dañinos para su salud y que, en ocasiones, las personas a su cargo desconocen. Todo el mundo ha escuchado alguna vez que “el azúcar deja ciego a un perro”. Evidentemente, no es tan drástico: un animal de compañía no perderá la vista inmediatamente al consumir alimentos cargados de azucar, pero lo cierto es que si que son malos para su salud. En el caso de los gatos, el chocolate y los lácteos están prohibidos: contienen teobromina, un elemento que los felinos tardan mucho en procesar y expulsar de su organismo. De consumirse regularmente o en grandes cantidades, pueden provocar una intoxicación y provocar una aceleración del ritmo cardíaco, diarreas, vómitos, fallos sistémicos... y acabar por ser muy grave.

Imagen de un gato (Getty Images)

Dar alcohol a un gato es mala idea: también aguacate, cítricos, o papas crudas

Otros alimentos que, aunque no están prohibidos, deben ser consumidos con mesura por los gatos, son los embutidos: su alto contenido en sal y en grasa pueden provocarles hipertensión o pancreatitis. Las carnes y pescados crudos también son peligrosos, pero sobre todo por los parásitos que puedan contener - como el anisaki - o los huesos y espinas, que pueden astillarse o partirse y provocar bloqueos o lesiones en el tracto digestivo, perforándolo o ulcerándolo.

El alcohol, aunque no es un alimento, también es una sustancia que los gatos no pueden metabolizar bien en ningún caso y puden provocar, en caso de ingesta, desorientación o incontinencia urinaria en los pequeños felinos. El café, por su parte, también puede ser peligroso, ya que la cafeína puede afectar su corazón y su sistema nervioso.

Hay, además, algunas frutas nocivas, que no tóxicas, para los gatos: el aguacate, por ejemplo, aunque no es tan peligroso, no es bueno para su salud debido a que es una fruta grasa; el limón y resto de cítricos, a su vez, pueden provocar diarrea, vómitos y malestar estomacal.

Las patatas crudas están prohibidas: contienen una sustancia llamada solanina que es amarga y muy tóxica - aunque no habría problema alguno con las hervidas. Las setas, por su parte, también son peligrosas: aquellas que para los seres humanos son nutritivas y sanas pueden ser tóxicas o no comestibles para los felinos.

Más allá de estos alimentos, hay otros, como los huevos crudos, que no son sanos para nadie: pueden provocar salmonelosis. Lo más recomendable es no dejar comida al descubierto o al alcance de los gatos, por prevenir. Y, ojo, también es importante tener en cuenta que hay algunas plantas que, con frecuencia, se mantienen en las viviendas a modo de decoración pero que pueden ser muy peligrosas para los gatos en caso de consumirlas: si bien es cierto que, de vez en cuando, necesitan comer algo verde que les ayude a conseguir ácido fólico para limpiar su estómago, plantas como las begonias, el eucalipto, el helecho, la hiedra, los lirios, el ébano falso, la planta de pascua o la hortensia pueden ser gravemente nocivas para ellos.