¿Por qué los millennials y la Generación Z no están teniendo hijos? Es la economía

Los adultos en sus años de mayor fertilidad están teniendo menos hijos que las generaciones anteriores, algo que llegó a un punto crítico en 2023 cuando la tasa de fertilidad en EEUU alcanzó su nivel más bajo de la historia. Y aunque cada individuo tiene sus propias razones para no concebir, el costo de vida en aumento es una consideración importante para las generaciones más jóvenes.

De hecho, las personas menores de 50 años sin hijos son tres veces más propensas que las personas mayores sin hijos —36% en comparación con 12%— a decir que no pueden permitirse tenerlos, según un nuevo informe del Pew Research Center. Desde 2018, la proporción de jóvenes adultos en EEUU que dicen que es poco probable que alguna vez tengan hijos aumentó del 37% al 47% en 2023.

Dicho esto, aunque el dinero es un factor, no fue la razón principal dada por aquellos menores de 50 años para no tener hijos. Para este grupo, la principal razón es que simplemente no quieren. Pew encuestó a 2,542 adultos de 50 años o más que no tienen hijos y a 770 adultos de entre 18 y 49 años que no tienen o no planean tener hijos.

Por supuesto, los jóvenes podrían cambiar de opinión. Pero la investigación de Pew resalta un problema importante para las generaciones más jóvenes hoy en día. Si bien pueden conseguir salarios más altos que sus padres, están pagando mucho más por cosas como vivienda, cuidado infantil y gastos de salud. Eso está llevando a más personas a reconsiderar tener hijos. De hecho, la mayoría de los mayores y menores de 50 años dijeron que no tener hijos les facilitó poder pagar su estilo de vida y ahorrar para el futuro, según el informe de Pew.

Incluso los HENRY —altos ingresos, pero aún no ricos— están sintiendo la presión, cuando teóricamente deberían ser de los más financieramente cómodos del país. Los préstamos estudiantiles son un gran obstáculo, dijeron anteriormente a Fortune.

“Cuando pienso en formar una familia, tengo dudas sobre siquiera querer hacerlo con préstamos estudiantiles todavía en el horizonte”, dijo un joven de 29 años que gana USD 125,000. “Empezar a ahorrar para los préstamos estudiantiles de tus hijos mientras sigues pagando los tuyos, eso es algo que no quiero hacer”.

Inseguridad financiera en los millennials

No es difícil hacer la conexión entre las dificultades económicas de los millennials y por qué podrían no estar teniendo hijos. Los mayores llegaron a la mayoría de edad durante la Gran Recesión; en general, los millennials han tardado más en casarse y ser propietarios de viviendas. Muchos sienten que sus finanzas están en una situación precaria.

Un cónyuge y una casa no son necesariamente requisitos para tener un hijo, pero son la norma social. Y así, si los millennials (y ahora las generaciones más jóvenes) tienen más dificultades para permitirse hacer esas cosas, también podrían estar reticentes a tener hijos.

“Tenemos un conjunto bastante estricto de requisitos: Absolutamente debes terminar la escuela, tener un buen trabajo, ganar un ingreso decente, estar en una buena relación y vivir por tu cuenta”, dijo Karen Benjamin Guzzo, directora del Carolina Population Center en la Universidad de Carolina del Norte, al Washington Post sobre el fenómeno. “Eso lleva tiempo lograrlo, especialmente en esta época. Algunas personas pueden sentir que nunca estarán en un buen lugar”.

El aumento de adultos sin hijos —o más precisamente, mujeres sin hijos— se ha convertido en un punto álgido en la elección presidencial en los últimos días, con un video resurgiendo del nominado a vicepresidente republicano J.D. Vance cuestionando a la principal candidata demócrata Kamala Harris por no tener hijos biológicos (Harris tiene dos hijastros con su esposo Douglas Emhoff).

“Los demócratas, incluyendo a Harris, son un grupo de mujeres solteras con gatos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer miserable al resto del país también”, dijo Vance a Fox News en 2021. “¿Cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”

Además de querer enfocarse en otras cosas como sus carreras, los jóvenes también eran mucho más propensos a mencionar preocupaciones ambientales como una razón para no tener hijos que las personas mayores. De hecho, el 26% de los menores de 50 años mencionaron el cambio climático como una razón en el informe de Pew, en comparación con solo el 6% de los mayores de 50. Para el grupo mayor, la principal razón dada a Pew para no tener hijos fue “simplemente no sucedió”.

