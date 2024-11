El influencer Ibelky, pareja de Lola Lolita, cuenta enfadado lo que le ha sucedido al descargar una furgoneta en Valencia: “No voy a decir el nombre de la organización”

Captura de pantalla de la publicación de Ibelky. (TikTok)

La DANA, que ha tenido en vela a todo el país y que ha dejado más de doscientos muertos en todo el país y numerosos desaparecidos, ha provocado también terribles consecuencias. Familias que han perdido sus casas, sus coches incluso a sus allegados. Las imágenes son devastadoras, pueblos como Albal, Utiel, Paiporta, Catarroja, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer o Massanassa ya no son lo que eran y han quedado totalmente derruidos. Sus avenidas están repletas de fango, muebles, escombros y coches amontonados.

Una tragedia que ha impactado y que ha despertado consigo una ola de solidaridad. Son miles las personas las que se han organizado para llevar a las localidades afectadas comida, agua, ropa y todo tipo de material que necesitan para hacer las labores de limpieza. Tanto personalidades como anónimos han querido servir de ayuda. Sin embargo, son muchos los usuarios que han querido mostrar su descontento con ciertas organizaciones que coordinan la asistencia que va llegando, entre ellos, el influencer Ibelky, el novio de Lola Lolita.

“No voy a decir el nombre de la organización”

El creador de contenido, que está muy implicado en esta causa, ha compartido un vídeo en TikTok (que ya tiene más de siete millones de reproducciones) en el que expresa su enfado con la situación que ha vivido en el municipio de Catarroja. “No voy a decir el nombre de la organización porque no me quiero meter en problemas y no quiero liarla”, comienza. Explica que el día anterior, salieron dos furgonetas desde Madrid hasta este pueblo y se acercaron a un pabellón que “estaba preparado para recepciones de camiones y descargas”. Cuenta que “nada más llegar”, salió un hombre “como despreocupado” quien le aseguró que en la localidad no les iban a “coger nada” y que lo mejor era dejarlo en Valencia.

El influencer, que no daba crédito, se aproximó a los militares y preguntarles a ellos qué era lo que podía hacer. De nuevo, se le acercaron los de esta misma organización, insistiendo en que no hacía falta nada, ni agua, ni comida. Fue entonces cuando decidió abrir el furgón en mitad de la calle y enseguida acudieron dos abuelos, “casi llorando”, rogándole que les dieran “una botella para beber porque no tenían ni agua”.

Contabilizan 89 casos de desaparecidos activos actualmente por la DANA de Valencia.

“No dejéis una mierda en ningún sitio de recogida”

Atónito no dudó en ayudar a los señores y contactó con un amigo suyo, residente de Catarroja, para preguntarle si esta situación era “normal”. “Él estaba flipando, en shock porque me dice que la gente no tiene nada, que no entendía por qué decían eso”, apunta. “Si yo llevo el furgón a mitad de la calle, lo vacían enseguida. ¿Quién está organizando eso? ¿Quién hay detrás? ¿Qué están haciendo con los camiones que descargan ahí?”, lanza.

Asegura que se ha “jurado y perjurado” que no va a descargar “ningún camión más en ningún tipo de organización”. “Voy a ir a una calle, voy a abrir la furgoneta y voy a repartir personalmente a toda la gente que lo necesite. Pero no se lo voy a dejar a nadie más” afirma. “Me decían además que no les diera agua a los abuelos, que pasara de ellos”, cuenta furioso. “Que lo sepáis no dejéis una mierda en ningún sitio de recogida que lleve ninguna organización que según ellos no hace falta absolutamente nada”, insiste. Por ello, les aconseja a los ayudantes acudir “directamente a la gente” y darles lo que necesiten, que es lo que él y sus compañeros van a hacer a partir de ahora.

@ibelky es para volverse loco… lo mas surrealista que he visto ♬ sonido original - IsaacBelk