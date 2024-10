Más de la mitad de las muertes por calor en Europa en el verano de 2022 son atribuibles al calentamiento causado por el hombre

Un grupo de jóvenes se refresca bajo una de las fuentes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia el pasado verano. (EFE/Miguel Ángel Polo)

El cambio climático no solo está provocando la pérdida de masa glaciar, el aumento del nivel del mar y olas de calor más intensas, sino que también está detrás de más de la mitad de las muertes relacionadas con el calor en el verano de 2022. Así lo revela un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que indica que un 56% de las más de 68.000 muertes que hubo en Europa hace dos veranos “estaban relacionadas con el cambio climático inducido por el hombre”.

Según la investigación publicada en la revista npj Climate and Atmospheric Science, 38.154 del total de las 68.593 muertes registradas en el verano de 2022 no se habrían producido si no existiera el calentamiento global. Esos fallecimientos, además, eran el doble en las regiones del sur de Europa que en el resto del continente.

“Este estudio arroja luz sobre cómo el calentamiento global afecta a la salud pública y, aunque observamos un aumento de la mortalidad relacionada con el calor en casi todos los países analizados, no todas las personas se ven afectadas por igual, siendo las mujeres y los ancianos especialmente vulnerables a los efectos adversos del aumento de las temperaturas”, ha explicado Thessa Beck, investigadora de ISGlobal, centro impulsado por la Fundación “la Caixa”, y primera autora del estudio.

Así, siguiendo la línea de estudios anteriores, el equipo cifró en 22.501 de 37.983 las muertes entre las mujeres y en 23.881 de 38.978 las de personas de 80 años o más frente a los hombres (14.026 de 25.385 muertes) y las personas de 64 años o menos (2.702 de 5.565 muertes).

Dos personas pasean protegidas bajo un paraguas en el centro de la ciudad de Córdoba. (Efe)

El punto de partida, ha explicado este martes ISGlobal en un comunicado, fue una investigación previa en la que, utilizando registros de temperatura y mortalidad de 35 países europeos, se ajustaron modelos epidemiológicos para estimar la mortalidad relacionada con el calor en el verano de 2022.

Se necesitan medidas ambiciosas de adaptación y mitigación

Como las temperaturas en Europa están aumentando el doble de rápido que la media mundial, la organización hace un llamamiento urgente a los gobiernos y a las autoridades nacionales de todo el continente para que desplieguen medidas más ambiciosas y eficaces” en cuanto a la vigilancia y prevención, al tiempo que reclaman que implementen las nuevas estrategias de adaptación y mitigación.

En ese sentido, el investigador Joan Ballester Claramunt recuerda que si no hay acciones, las temperaturas récord y la mortalidad relacionada con el calor no dejarán de aumentar en los próximos años.