Preocupación por el estado de salud de la princesa Mette-Marit tras la decisión in extremis de la Casa Real Noruega

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, pronuncia un discurso mientras visita el Muro en Bernauer Strasse, en el Muro de Berlín (NTB/Heiko Junge vía REUTERS).

Que la Casa Real de Noruega no vive un buen momento no es un secreto para nadie. Desde que a principios de mes de agosto se acusara a Marius Borg, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, de conductas machistas y abuso contra su exnovia, la Familia real afronta una de las crisis de reputación más grandes de su historia. Sin embargo, su madre parece que tampoco se encuentra muy bien de salud últimamente y la fibrosis pulmonar crónica que sufre desde 2018 ha vuelto a atacarla.

La Casa Real ha vuelto a anunciar que la mujer del príncipe Haakon se encuentra de baja por los efectos secundarios de la medicación que debe de tomar por su enfermedad. Por ello, según indican, Mette-Marit estará apartada de la vida pública al menos durante una semana. Esto implica que todos los compromisos que tenía en su agenda real han sido cancelados o pospuestos.

Pero esto no es nada nuevo, ya que a principios de este mes la institución ya avisaba a la sociedad sobre su situación: “La experiencia anterior ha demostrado que los medicamentos pueden provocar efectos secundarios que pueden tener consecuencias para su agenda oficial. Por eso, nos parece natural compartir esta información en la situación en la que nos encontramos”.

Habrá que esperar a ver cuánto tiempo necesita la Princesa para recuperarse y, sabiendo que en septiembre de 2023 tuvo que estar de baja dos meses, este descanso podría alargarse. La madre de Marius Borg siempre ha sido honesta sobre su diagnóstico. Y es que se trata de una enfermedad degenerativa y grave que afecta a los pulmones. Esto mismo provoca un daño y pérdida de la cicatrización del tejido pulmonar.

La futura reina fue diagnosticada de esta condición en 2018, la cual le impide que los órganos le funcionen de manera correcta, ya que por la acumulación del tejido cicatricial es difícil para los pulmones el proceso de expandirse y contraerse. Por ello, es difícil para ella respirar con normalidad y, por tanto, desarrollar su vida de forma común. Y, de hecho, hace unas semanas ella misma confesó que le provocaba ansiedad el tener que enfrentarse a subir escaleras.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit de Noruega (GETTY IMAGES).

Problemas de violencia, robo y conducción temeraria

“Es una cosa absurda, pero me da mucha vergüenza cuando respiro muy fuerte y estoy frente a los micrófonos. Me estreso mucho. Esta enfermedad ha cambiado la forma en la que vivo mi propia vida. Ahora estoy mucho más tranquila”, confesó en un documental a TV2 Norge. No obstante, últimamente su mayor inquietud puede venir provocada por los problemas legales a los que se enfrenta Marius Borg.

La mujer del príncipe Haakon ha decidido permanecer en silencio, aunque no retira el apoyo a su hijo en ningún momento. Y hace unas semanas, los pillaban juntos haciendo algunas compras en un centro comercial, y según describieron los medios noruegos, se mostraron sin preocupaciones y con mucha complicidad. Por su parte, Borg, quien ha sido acusado de agresión física y psicológica a varias de sus exparejas y conducción temeraria, ha declarado ser una víctima de las palabras de sus exnovias. Y su abogado Øyvind Bratlien, especializado en mafiosos, asesinos y líderes de bandas, ha asegurado que es uno de los casos “más sencillos” de su carrera.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit de Noruega (GETTY IMAGES).