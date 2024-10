La vida de María Dolores de Cospedal tras dejar la política: vuelta a la abogacía y vicepresidenta de una institución privada

Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores Cospedal y Mariano Rajoy (EFE)

María Dolores de Cospedal vuelve a salir al foco mediático. Y esta vez no tiene relación con su pasado en la política. Este jueves, la que fue secretaria general del PP ha anunciado que pone el fin de su matrimonio con Ignacio López del Hierro tras quince años de relación con el reconocido empresario sevillano.

Pero más allá de las noticias fugaces en el ámbito de Corazón, su imagen continúa salpicada por el caso ‘Kitchen’, la operación contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que se puso en marcha tras la publicación de Los papeles de Bárcenas sobre la caja b del partido.

Cospedal ha pertenecido a la cúpula del PP y de la guardia pletórica del expresidente Mariano Rajoy. Pero la filtración de unos audios que le vinculaban con el comisario Villarejo hizo que la ex secretaria general del PP abandonase el partido y el mundo de la política por la ‘puerta de atrás’ en 2018. “Han transcurrido diez años y cierro esta década como Secretaria General con el convencimiento de haber vivido uno de los mayores honores de mi vida”, sentenció en un comunicado difundido por la formación. Después de los formalismos, Cospedal abandonó la política con un dardo a los suyos: “Un partido que no defiende a los suyos, no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”, afirmó en el Congreso.

Trayectoria política

Cospedal fue presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y ministra de Defensa durante dos años, la madrileña ha ocupado cargos de relevancia como secretaria general técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y subsecretaria en los ministerios de Administraciones Públicas y del Interior. Además, fue consejera de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad de Madrid.

Además de su carrera en la administración pública, Cospedal ha tenido un papel destacado en la política regional y nacional. Actualmente, preside la Sección del Derecho de la Seguridad y la Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y es socia principal del despacho CMS-Albiñana y Suárez de Lezo. Después de alejar su vida de la política y de los focos mediáticos, Cospedal decidió recuperar su puesto como abogada del Estado, donde ya trabajó en diversas áreas del gobierno, incluyendo los ministerios de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Asuntos Sociales, y Trabajo y Seguridad Social. Su experiencia en el ámbito judicial se extiende a su labor en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Supremo.

No obstante, la expopular acabó aterrizando en el sector privado, concretamente como socia del departamento de Procesal y Arbitraje de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. También es la vicepresidenta del Real Instituto Elcano, cargo que ocupa desde 2021, tras haber sido parte de esa institución durante más de cuatro años.

Otras labores profesionales

Cospedal fue consejera laboral y de asuntos sociales en la Embajada de España en Estados Unidos y actuó como representante ante la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa, donde participó en la elaboración del Código Europeo de Derecho Administrativo.

En el ámbito académico, ha desempeñado como profesora y conferenciante en temas relacionados con las Administraciones Públicas y el Derecho Administrativo, Procesal y de Contratación Pública.