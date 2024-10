David Bustamante habla sobre las críticas que recibe en ‘El Hormiguero’: “Fui de los primeros chicos, machos alfa, en mostrar sus sentimientos en la televisión”

David Bustamante en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Como cierre de la semana, El Hormiguero ha recibido a uno de sus invitados más célebres. El participante de la primera edición de Operación Triunfo, David Bustamante, lanza este viernes 25 de octubre su nuevo disco de estudio, Inédito. El cantante ha escrito cada una de las diez canciones que componen el álbum, que sus fans podrán escuchar en directo en la gira que tiene prevista para 2025.

“Estoy más nervioso que nunca”, ha reconocido el artista, porque “es el proyecto más importante de mi vida”. “Es un disco hecho completamente por mí y compuesto por mí que habla de mi vida. Hay canciones comprometidas, contra el bullying, otras para soltar lastre… ha sido todo un viajazo”, ha explicado.

Bustamante ha declarado que, a la hora de buscar inspiración, es la propia música la que “te lleva a muchos sitios”. “Diría que las canciones de desamor son más fáciles de hacer que las de amor, que siempre tienes miedo a pecar de ser demasiado cursi”, ha reconocido. Y es que el artista siempre ha recibido muchas críticas por ser un hombre que mostraba sus sentimientos y lloraba en público: “Llorar se utiliza como un insulto. Fui de los primeros chicos, machos alfa, en mostrar sus sentimientos en la televisión”.

En cuanto a su nuevo trabajo, David ha reconocido que, a la hora de escribir los nuevos temas, “las canciones de este disco me han salido de forma natural y se han ido colocando solas. No me he preocupado por su estructura ni por nada técnico”. Aunque también ha dicho que no sería capaz de elegir una sola canción de entre todas las nuevas, porque “es como elegir a cuál de tus hijos quieres más”.

“A mi chica le debo la felicidad actual de mi vida”

“Hay canciones muy especiales como La Siberiana, que está dedicada a mi chica, a la que le debo la felicidad actual de mi vida”, ha declarado emocionado. Yana Olina, la pareja del cantante, tiene raíces rusas, y Bustamante ha bromeado diciendo que “la gente piensa que al salir con una siberiana es como si estuviera con Frozen, pero para nada, además mi chica es muy friolera”.

Con la vista ya puesta en el 2025 y en la nueva gira que le espera, Bustamante ha confirmado que prefiere “conciertos superíntimos, que sea como invitar a la gente al salón de mi casa”.

Este disco es el undécimo de su carrera, al igual que próximamente sacará su perfume número 11, y ha ganado la edición número 11 del programa Tu Cara Me Suena, coincidencias que Pablo Motos ha querido destacar. Aunque del perfume no ha podido adelantar nada, si ha contado que “el secreto es acercar, a un muy buen precio, un buen producto. Yo no pongo mi cara únicamente, trabajo todo el proceso de los aromas, me van proporcionando pruebas y yo voy decidiendo”.

Con un tono más relajado, Bustamante ha contado una anécdota en la que el también cantante, Antonio Orozco, le llama para salir a tomar algo una tarde, y acaban el día en una playa de Sitges: “Un día estaba en pijama en casa sin ninguna gana de salir y me llamó, me dijo que nos tomábamos una cerveza solo y a casa, me convenció y al final acabamos en una playa de Sitges y nos quedamos allí una semana”, ha reconocido.

Además, ha dicho que, en las bodas, suele ser él quien “da la brasa” para cantar su mítica canción Dos Hombres Y Un Destino, porque “hay que atacar antes de que te ataquen, ese es el secreto para que te dejen en paz, ser tú el pesado”.