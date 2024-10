David Bustamante dice que ha inventado la deconstrucción masculina y las redes responden: “Llorar no es deconstruirse”

David Bustamante en el estreno de 'Machos alfa'.

Tras la polémica de los ‘inquiokupas’ de Manu Tenorio, un nuevo caso de un exconcursante de Operación Triunfo, ha desatado las redes sociales. Y es que tras conceder una entrevista a El País para anunciar su nuevo disco, donde ha compuesto él mismo todas las canciones, David Bustamante ha sido increpado por sus palabras: “Yo inventé la deconstrucción masculina: me criticaban por llorón”.

De este modo, algunos expertos como Masculinidad Subversiva y, la experta en corazón, Laura Fá han respondido a las declaraciones del cantante para mandarle un mensaje. Así, la periodista ha expresado en su perfil de TikTok su opinión a cerca de estas declaraciones con un video que ha alcanzado los 92,4 mil visitas.

Qué es la deconstrucción masculina

“Se nos está quedando una primera edición de operación triunfo para flipar” ha empezado Laura en su vídeo. La periodista de gran recorrido televisivo ha suplicado al cantante “que pare” de hacer este tipo de comunicados en los que siempre queda como “el inventor de vete a saber qué”. Al parecer, la “afición” del cantante por estos mensajes no tiene ninguna acogida en el público. Así, las palabras que ha dado a El País han sido analizadas por la profesional. “A mí me hicieron bullying en OT, por ser un adelantado en mostrar cómo un chico, un hombre, lloraba en público. Perdona, es que yo inventé la deconstrucción masculina: me criticaban por llorón”, confesó David en su entrevista.

De esta forma, Laura Fá ha desengrosado algunos puntos para explicar por qué esta confesión es un disparate, y no ha sido bien acogida. “Primero de todo, tú no has inventado la deconstrucción y Twitter se te ha choteado en la cara, porque los memes son buenísimos”, responde divertida. En segundo lugar, la periodista ha señalado a la cuenta de Instagram de @Masculinidadubversiva, pues “cuando hablamos de deconstrucción en el feminismo”, esta cuenta “lo explica clarísimo”.

Laura Fá explica lo que es la deconstrucción masculina (Extraído de @laura__fa)

Según un mensaje de esta misma cuenta a David, se expone que: “La deconstrucción no es algo que se tiene u ocurre de la nada. La deconstrucción no es algo que se consigue o termina. La deconstrucción no es algo que existe o se hace fuera de la norma sin una toma de conciencia”, afirma. Además, en este comentario, Masculinidad subversiva defiende que “lo del tema referente ya es un tema que da para debate, pero decirle a la gente que el referente eres tú, es como un poco pretencioso y de venirse arriba en un momento de subidón de ego”.

De este modo, termina aclarando que “los referentes los elige la gente” y no se autodenominan, como ha sucedido en este caso. Igualmente, Laura Fá ha retomado una antigua publicación de este mismo perfil, que analiza lo que realmente es la deconstrucción: “Al menos hay que saber que lo estás haciendo, es decir, no estás en deconstrucción por ser una forma supuestamente no hegemónica. Te deconstruyes cuando conscientemente implementas un cambio o intentas poner el foco en modificar conductas, creencias, etc.”, comenta la periodista.

Las palabras de Laura Fá hacia David Bustamante

Ante esta definición, Laura afirma que “llorar no es deconstruirse, llorar es algo que no se esperaba antes de los hombres”. Así, aunque era una acción mal vista anteriormente, la periodista considera que es una mera reacción de un “ser humano funcional”. Por lo que no entiende “en qué momento se ha pensado Bustamante que eso es la invención de algo”. Por estos motivos, Fá considera que hay tres cuestiones claves: “Primero, no tienes idea de lo que estás hablando. Segundo, es el típico enunciado de señores que descubren y nos explican cosas. Y tercero, o sea, esa ansia de protagonismo es cutrísimo”.

No obstante, también apunta que debido a todo este “cachondeo por la deconstrucción” la noticia de hace unas semanas de que “Ponferrada estudia demandar a David Bustamante por suspender un concierto y cobrar caché” ha quedado en segundo plano.