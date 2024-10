Risto Mejide estrena ‘Demos. El gran sorteo’, donde da voz a la gente de la calle: “Mi función ahora es escuchar, me he cansado de juzgar”

Risto Mejide en la presentación de 'Got Talent' en el Festval de Vitoria (Europa Press)

Risto Mejide se pone al frente de Demos. El gran sondeo, un nuevo proyecto profesional de la mano de Mediaset que estrena este miércoles, 23 de octubre, en Telecinco en horario prime time. Se trata de un formato que dará voz a las personas de la calle con la idea de poner sobre la mesa aquellos temas de actualidad que preocupan a la sociedad.

El publicista cuenta en una rueda de prensa a la que han acudido diferentes medios, entre ellos Infobae España, que se trata de una idea que surgió hace más o menos un año gracias a otro programa, Viajando con Chester, que también conduce el catalán. “En Viajando con Chester mucha gente me decía ‘Me ha encantado la entrevista con tal persona, pero molaría que trajeras más gente anónima’”, explica, haciendo referencia a las entrevistas en profundidad llevadas a cabo en el programa de Cuatro.

Risto Mejide continuó detallando que fue entonces cuando empezó a trabajar en la idea de Demos. El gran sondeo, cuyo plató está ambientado para simular un hemiciclo en el que el público podrá votar en directo. “El tema de la votación es un punto casi utópico. No solo te voy a preguntar tu opinión, sino que además os voy a hacer votar, os voy a hacer mojar, os voy a decir qué es lo que piensa España”, afirma el conductor de televisión, haciendo referencia a la dinámica del programa.

Risto Mejide en 'Todo es Mentira' (Mediaset)

Cada programa contará con un total de 300 personas anónimas agrupadas en las gradas por tramos de edad: individuos de 20 años, 30, 40, 50 y más de 60. Su función es dar sus opiniones y testimonios sobre diferentes temáticas con la idea de conocer el sentir real de la población en España. “No puedes decir que 300 personas son a España, pero esa gente representa a España sobre un tema concreto. Eso me parece muy sano. Se trata de elevar los temas de la gente de la calle a categoría de programas de televisión. A mí eso me parece un programazo”.

De acuerdo con el testimonio del entrevistado, plantear Demos. El gran sondeo no fue una tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una apuesta en directo, en el que la improvisación es su mayor arma. “La escaleta no va a estar cerrada hasta ese mismo día. Nunca se sabe lo que va a pasar. Me genera presión que sea en directo, cualquiera te la pueda liar. Pero eso me gusta, porque la televisión para mí son dos cosas: ritmo e imprevisibilidad”, desvela, añadiendo que él se centrará en dar lo mejor de sí para que lo que suceda en plató “sea la mejor versión de lo que hemos pensado”.

Evolución profesional

Son muchos los años que lleva el rostro de Risto Mejide ligado a la pequeña pantalla. Le hemos podido ver como jurado de Got Talent, Factor X, Tu sí que vales, G-20 o Operación Triunfo, entre otros muchos formatos. Sin embargo, han sido dos los formatos que han marcado un antes y un después en su vida profesional. “Todo es mentira y Viajando con Chester me han puesto en una tesitura en la que me siento cómodo y que me ha hecho que enamorarme de la televisión. Gracias a estos dos programas, me apasiona escuchar”, expresa el presentador.

Risto Mejide en la presentación de la quinta temporada de 'Got Talent España' (Josefina Blanco / Europa Press)

“Estoy en el mejor momento de mi carrera profesional. A día de hoy, he hecho una evolución como presentador. Yo cuando empecé en esto no sabía presentar. Solo hacía de jurado de talent shows, y Todo es mentira y Viajando con Chester han tenido que ver en eso porque han sido pruebas de fuego para mí”, asegura, añadiendo que “como jurado de talent shows tiene los días contados”. “Mi función me apetece más invertirla en este tipo de propuestas que consisten básicamente en escuchar, me he cansado de juzgar”.

Tras hablar de su evolución a nivel profesional, se ha centrado en hablar de la característica principal de Demos. El gran sondeo. “Hay un déficit de escucha activa en la vida en general. Yo ahora, después de 18 años, me siento capacitado para hacer este tipo de formatos. Me gusta escuchar y quiero tirar mi carrera por ahí, ese es mi gran reto ahora. Hace mucho tiempo que no escuchamos a la calle”, sentencia con rotundidad Risto Mejide, dejando entrever que no se le da voz a los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. “Ha habido grandes formados, como el de Jesús Vázquez (Hablando se entiende la vasca), en los que se escuchaba a la gente, pero hace mucho que no los hay”.

Risto Mejide en 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?' (José Oliva / Europa Press)

Risto Mejide respalda sus palabras destacando el éxito de La Revuelta de David Broncano. “El primer tramo del programa es escuchar gente. Sí, existe esa necesidad. La televisión durante muchos años se ha llenado de cebos, todo el rato cebaba cosas que nunca pasaban, entones la audiencia ya no se creía nada. Por eso ahora te das cuenta de que no hace falta vender un cebo en el programa, lo importante es el contenido”.

El presentador de televisión deja claro que los grandes protagonistas de este formato son las personas anónimas y, por ello, no contarán con invitados en el programa, al menos no en sus primeras entregas. Eso sí, han contado con ellos en algunos de los pilotos. “Estuvo Pablo Echenique o Joan Baldoví, pero no sabemos qué invitados tendremos. Ahora no se atreven a ir a la televisión porque tienen miedo que todo se les saque de contexto muchas veces. No obstante, la idea es que el protagonista sea siempre la grada, aunque si esto es un éxito, no dudo de que querrán venir todos”.